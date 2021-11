El Bilbao Athletic empieza a preocupar

En el duelo de necesitados entre el Bilbao Athletic y el Talavera los cachorros volvieron a naufragar. Ante un rival directo, el conjunto rojiblanco no estuvo cómodo en ningún momento y eso que Imanol de la Sota volvió a su esquema tradicional 4-4-2. Con este nuevo revés la clasificación empieza a preocupar ya que el conjunto bilbaíno, con solo dos victorias en su haber, la última de finales de septiembre, deja al equipo en puestos de descenso tras el duelo frente a un rival directo.

Los locales comenzaron con Artola de media punta y Tascón como hombre más adelantado. Pero ya desde el primer instante empezaron los problemas en el inicio de la construcción del juego. Agirrezabala se la jugó con los pies en comprometida cesión. A los cachorros les costaba salir de la presión adelantada del rival. Los locales demasiado incómodos buscaron hasta cinco veces seguidas el apoyo de su guardameta. Otra vez Agirrezabala tuvo que meter la mano en una falta directa comprometida que lanzó Víctor Ruiz. El Talavera le había perdido el respeto al Bilbao Athletic y cortocircuitaba su salida del balón. Un peligroso centro de Serrano desde la izquierda no encontró el dueño adecuado. La posesión era del conjunto toledano. De cabeza metió el peligro Serrano en el área pequeña pero el portero rival estuvo atento. No había disparos entre los tres palos, solo el de la falta directa visitante. El Talavera se replegaba con orden.

En la segunda parte, Jaso por poco a la hora de despejar estuvo a punto de dar un disgusto a su portero. Los cachorros seguían dando muestras de un atasco monumental. No había atisbos de mejora y el juego se detenía continuamente. El fútbol brillaba por su ausencia. En un arranque de empuje el Bilbao Athletic botó hasta cuatro saques de esquina seguidos y a consecuencia de uno de ellos en la segunda jugada centró Serrano y Diarrá remató de cabeza picado y el balón se estrelló en el palo. Antes Tascón escorado también había creado peligro. Sin embargo en la otra área el Talavera botó su córner y Adighibe llevó el balón a la red ante la oposición de Oier López que apenas pudo contener al fornido delantero nigeriano. El propio Adighibe se plantó en carrera en el área local y chocó frente al portero, con Paredes en medio que no acertó a despejar. El Talavera mandaba sobre el centro del campo y al Bilbao Athletic le faltaban ideas, aun con los cambios efectuados. El final fue un intento de asedio rojiblanco pero tampoco llegó el empate. Javi Domínguez molestó lo suficiente a Serrano para que no finalizara con éxito. Nueva derrota en casa y el próximo domingo a las cinco visita a Riazor para medirse al Deportivo.



FICHA TÉCNICA

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez, Paredes, Antxon Jaso, Oier López, Prados, Diarrá (Min. 73, San Bartolomé), Goti (Min. 68, Cabo), Artola (Min. 73, Guruzeta), Serrano y Tascón (Min. 68, Ibai Sanz).

TALAVERA: Edu Sousa, Choco (Min. 89, Juanma), Víctor Ruiz, Bourdal, Nicho Escalante (Min. 56, Javi Domínguez), Vicente Romero, Ceberio, Añón (Min. 81, Calvo), Borja Díaz (Min. 46, Ortega), Dani Pichín y Perales (Min. 56, Adighibe).

Gol: 0-1: Min. 67; Adighibe.

Árbitro: Pardeiro Puente (cántabro). Amonestó al local Paredes y a los visitantes Borja Díaz, Escalante, Javi Domínguez y Añón.

Incidencias: 750 espectadores en Lezama