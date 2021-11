Marcelino: "Tenemos que pedir perdón a la afición"

Marcelino García Toral no se mordió la lengua tras la derrota ante el Cádiz. El técnico rojiblanco, "muy triste", hincó el diente sin tapujos a lo que ocurrió sobre el césped y aseguró que "tenemos que pedir perdón a la afición". "No me explico lo que ha sucedido, pero ha ocurrido. No entiendo que cuando tenemos todo a favor casquemos un partido como este, pero hay que felicitar al Cádiz, porque ha entrado al partido mejor que nosotros y aprovechó una ocasión al principio para ponerse por delante", lamentó el de Villaviciosa, quien agregó acto seguido que "tuvimos 84 minutos más el descuento para empatar, pero en el primer tiempo con 0-1 no aparecimos por su área jugando en casa y no comparecimos con una afición volcada con el equipo".

"En la segunda parte tampoco tuvimos ocasiones muy claras para merecer otro resultado, por lo que tenemos lo que merecemos, una derrota", determinó un "frustrado" y "enfadado" Marcelino, quien profundizó en el análisis de lo ocurrido para apuntar que "tengo la sensación de que nos faltó intensidad, criterio para aplicar el plan que teníamos y nos sobró comodidad con el balón, mientras que nos faltó atacar más y mejor los espacios y llegar con gente al área rival".





"Generamos demasiado poco y eso no es por inseguridad ni nervios, sino por no tener nada. Y cuando no tienes nada, pierdes. Todo lo demás es poner paños calientes a una situación que no nos va a permitir progresar", incidió el entrenador del Athletic, quien remarcó que "en el gol de ellos tenemos cuatro fallos individuales y uno en el sentido colectivo, pero quedaba mucho partido por delante y somos jugadores de Primera División. Sería una excusa pobre decir que nos impacientamos. No vale eso, porque la gente ni silbó, solo nos aplaudió con lo poco que le ofrecimos en el primer tiempo y estuvieron así hasta el final".

"No esperaba esto, porque puedes no ganar fuera al Espanyol ni a la Real Sociedad, pero no puede ser que los dos partidos que hemos perdido esta temporada sean, con todos mis respetos, contra Rayo y Cádiz en San Mamés. Si no ganas, empatas, pero no puedes perder en San Mamés y quiero que quede claro que yo soy el máximo responsable, porque algo haría mal y estoy fastidiado", añadió asimismo Marcelino, quien advirtió que "hay que preguntarse por qué sucede esto, buscar la solución y encontrarla. Tengo mi por qué, pero perdonarme que no lo haga público, porque quizás no sea la realidad o sea en un porcentaje poco influyente".

Una vez finalizado el encuentro, pese al disgusto y consiguiente enfado, el preparador asturiano, fiel a su costumbre, prefirió no decir nada a sus jugadores, pues "les doy la mano como siempre y les felicito por el esfuerzo. En estos momentos creo que es mejor dejar pasar el tiempo".

el técnico rival

En el bando gaditano, Álvaro Cervera apuntó que "hemos tenido la suerte la temporada pasada y esta de adelantarnos y aguantar el arreón de ellos". "Hicimos una buena primera parte y en la segunda fue un ejercicio de supervivencia, pero les frenamos más o menos bien y sumamos tres puntos más", finalizó el entrenador del Cádiz.

"Generamos demasiado poco y eso no es por inseguridad, ni nervios, sino por no tener nada"