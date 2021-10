Itxaso Uriarte: "Queríamos empezar la competición para dar en la liga todo lo que habíamos hecho en pretemporada"

¿Qué tal en sus primeros cien días como rojiblanca?

—Bien. Contenta en el Athletic.

¿Cómo ha encontrado a la plantilla rojiblanca en este inicio de liga?

—Es verdad que a la mayoría de las jugadoras las conocía, bien por enfrentarme durante mucho tiempo a ellas, incluso por alguna convocatoria de la Euskal Selekzioa, y por diferentes cosas a la mayoría, más o menos, las conocía, quitando a las más jóvenes.

¿Y hay mucho cambio de trabajar día a día en Lezama a hacerlo en Zubieta?

—Bueno, como en todos los lados, cada club tiene su forma de trabajar y evidentemente cambios tiene que haber, pero es algo normal.

¿Después de diez años en la Real no se le ha hecho raro estar ahora en el Athletic?

—Es verdad que no son las mismas compañeras con las que has compartido mucho tiempo pero, como he dicho antes, el hecho de conocer a muchas de ellas hace más fácil el poder entrar a un sitio nuevo. Y del mismo modo, como muchas me conocían ha sido mucho más fácil para ellas también.

En lo deportivo el Athletic ha comenzado muy bien, tercer clasificado, tras los pasos de Barcelona y Real Sociedad.

—Hicimos desde el principio una buena pretemporada, con una buena preparación, tanto física como a nivel táctico. Lo importante era empezar bien y el equipo está trabajando muy bien, y se está viendo reflejado en los partidos que hemos hecho. El equipo está enchufado y esperemos que siga así.

Parece que le han dado al Athletic mucho poso en forma de veteranía, tanto usted como Quiñones y Peke.

—Las tres somos jugadoras que llevamos compitiendo tiempo en la Primera Iberdrola y eso también, a la hora de afrontar los partidos se nota, pero el equipo en general, tanto las jóvenes como las más veteranas, está funcionando. Incluso las jóvenes muchas veces actúan como unas veteranas y el contraste de veteranía con juventud el equipo lo está llevando muy bien.

¿Esperaba este comienzo tan bueno, con cinco triunfos, un empate y una derrota?

—Esperar, esperar... Al principio lo primero que quieres es hacer una buena preparación, una buena pretemporada y creo que se hizo. Al equipo se le vio desde el primer momento con ganas, intentando hacer desde el primer minuto lo que nos inculcó Iraia y queríamos empezar la competición para dar en la liga todo lo que habíamos hecho en pretemporada, y el equipo está bien, enchufado, con ganas y se está viendo en los resultados.

Y la única derrota hasta ahora en San Mamés, frente a la Real Sociedad...

—No creo que el equipo hiciera un mal partido. Fue un encuentro disputado que podía caer de cualquier lado. Tuvimos esa mala suerte de que el gol nos lo metimos nosotras. Pero el trabajo del equipo fue bueno y sabía que había que darlo todo. Tuvimos nuestras oportunidades, no pudimos materializarlas y en esa jugada aislada nos metieron gol.

Hablando de la Real Sociedad. Le daría pena irse del club txuri-urdin.

—Evidentemente que me da pena. Es un club en el que he estado mucho tiempo y que siempre lo diré, estoy totalmente agradecida de lo que me han enseñado tanto personal como futbolísticamente y es un club al que le agradeceré siempre.

Y ya en el Athletic, ¿le ha costado entrar en la competencia con Unzué, Oguiza o Istillart?

—El que un equipo vaya a más y esté arriba, compitiendo al máximo, para que todo eso se dé, tiene que haber competencia y si no la hay todo es mucho más fácil para todas las jugadoras. Entonces eso es lo que hace que cada jugadora dé el cien por cien, incluso el ciento veinte por ciento, para que el fin de semana cuando haya partido quiera estar dentro del equipo. Eso hace que el equipo dé un plus y todavía esté más enchufado.

Cuando el Athletic anunció su fichaje dijo que era una jugadora con galones en Primera...

—La palabra galones no sé exactamente qué puede significar. Sí que creo que soy una jugadora que llevo muchos años jugando en Primera y que tiene experiencia, pero siempre hay cosas que hay que mejorar, poco a poco, si no dejaría de jugar. Hay mucho más que dar y es lo que intento hacer cada día.

¿Cree que habrá plantilla para seguir ahí arriba clasificadas en esta Liga Iberdrola tan complicada?

—Es verdad. Como siempre, cada año, yo creo que la liga es más complicada. El equipo sabe que la liga es complicada, que ningún partido va a ser fácil. Somos conscientes de ello y eso conlleva que la plantilla tiene que dar un punto más para poder llegar a ese nivel en el que está la competición.

¿Y cuáles son los rivales que ve arriba en la clasificación?

—El Barça tiene plantilla para hacer muchas cosas y se está viendo, no este año sino años atrás, pero hay equipos como Levante, Real, Atlético, incluso el Real Madrid, habiendo empezado mal, tiene plantilla y jugadoras como para estar mucho más arriba. Decir unos nombres solo es decir: 'Cualquier partido puedes tanto ganarlo como perderlo, y si no lo compites los noventa minutos sabes que no te lo vas a llevar'. Lo primero es competir el partido porque por más que pienses en el siguiente no lo vas a saber, porque la liga está como está y el nivel está subiendo cada vez más.

Itxaso Uriarte ya tiene un título de Copa con la Real Sociedad. Como colofón, estaría bien conseguir ahora uno con la camiseta rojiblanca, ¿no?

—Evidentemente. Siempre digo: Jugar por conseguir un título creo que cualquiera lo firmaría y yo la primera. Evidentemente que me gustaría, si puedo conseguir otro título y poder aspirar a ello soy la primera que me apunto para ello.