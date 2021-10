Una ayuda lineal que no es idéntica para todos los socios del Athletic

Ocho días atrás, durante el desayuno informativo que organizó el Athletic con periodistas para exponerles las cuentas del ejercicio 2020-21 y en el que tomaron parte como ponentes el presidente, Aitor Elizegi, el contador de la Junta Directiva, Jon Ander de las Fuentes, y el director general del club, Jon Berasategi, la entidad lanzó un mensaje de ayuda a sus aficionados. Un SOS con el que pretende recaudar en torno a 5,2 millones de euros para cuadrar los números. Para ello, propondrá una "ayuda solidaria lineal de 120 euros", como así lo recoge el club en su página web, a la Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios que se celebrará el próximo día 23 en San Mamés. En la exposición, el club recordó que en 2020 y 2021 sumando liga y Copa se han disputado 39 encuentros en San Mamés (17 en 2020 y 22 en 2021), que los socios han abonado solo la cuota de 2020 y que es por ello que se les adeudan 11 partidos, que terminarán siendo, siempre y cuando los cinco encuentros restantes de aquí a final de año se disputen sin limitaciones en el aforo del campo, un mínimo de dos y un máximo de seis.

La idea de abonar un extra ya fue pedida por muchos para sustituir a la aportación del 30% de la cuota de cada socio que Elizegi y su equipo de gobierno propusieron a la Asamblea Ordinaria de diciembre de 2020 y que recibió un sonoro rechazo por parte de los compromisarios, pero lo que sucede con esa "ayuda lineal" es que en función de a cuántos de los partidos disputados con límite de aforo –Barcelona, Mallorca, Rayo Vallecano y Alavés– haya acudido cada socio, este aportará más o menos a esa derrama, palabra que desde el club evitan a toda costa. En este sentido cabe aclarar que la RAE recoge lo siguiente sobre la palabra lineal en su tercera acepción: "Dicho de una variación en los salarios, en las pensiones, etc.: De la misma cuantía para todos los afectados sin tener en cuenta su rango, categoría, etc.". Es por ello que lo que pretende la Junta Directiva se asemeja más a lo del controvertido 30% que a un pago lineal. Todo, porque según incidió Elizegi, la cantidad "a abonar en ningún caso superará la de 2020 sumándole la aportación de 120 euros".

Además, si iban a existir ventajas por acudir a más o menos partidos, o, dicho de otro modo, el club tenía la intención de primar a los más asiduos a San Mamés, podría haber dado las pertinentes explicaciones con anterioridad a ese primer encuentro, celebrado el pasado 21 de agosto en Bilbao ante el Barça.

Así las cosas, con un tope máximo por abonado que no superará lo que pagaron en diciembre o enero de 2020, todos aquellos socios, independientemente de su cuota, que han acudido a los cuatro encuentros celebrados en La Catedral en este inicio de temporada no se harán cargo de ese extra de 120 euros de manera íntegra. En esos casos, aquellos cuya contribución al club sea de 300 euros (la más baja), pagarían 269,23 euros de cuota (el club les adeudaría dos partidos) y únicamente 30,77 de ayuda, ya que no podrían abonar más de los 300 euros de base. En una situación idéntica, los que más pagan por su carnet (987 euros), estarían aportando 101,23 euros de apoyo al club. Por citar algunos ejemplos más, los de 623 de cuota ayudarían al club con 63,90 y los de 805, con 82,56. Apuntar que el club tiene actualmente 47 cuotas de socio distintas.

Las diferencias en la aportación también existen en función de si se ha ido a uno, dos o tres partidos. Por ejemplo, entre aquellos que han presenciado tres encuentros en directo, solo las ocho cuotas más elevadas (entre 805 y 987) abonarían la ayuda íntegra; en el caso de que hubieran ido a dos, serían 16 las cuotas que se beneficiarían de no pagar los 120 euros en su totalidad, cifra que desciende hasta los siete en caso de que hubieran acudido a un solo encuentro. Desde el club explican que una gran mayoría de socios ha acudido a al menos uno de esos cuatro partidos con aforo limitado.

Además, los socios con las tres cuotas más bajas –300, 325 y 350– que no hayan acudido a un solo encuentro a San Mamés tampoco abonarían esa ayuda de forma completa. En concreto, los que menos pagan harían una aportación de 92,31 euros; los segundos, de 100; y los terceros, de 107,69.

En este sentido cabe apuntar que quienes abonan 300, 325 y 350 euros son los socios que se ubican en las dos zonas de animación existentes en San Mamés y que Aitor Elizegi pretende someter a una nueva votación la ampliación de la zona de animación del fondo norte –rechazada en diciembre del año pasado–, para lo que tiene previsto realizar una Asamblea Extraordinaria.