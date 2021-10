Zarraga: "Marcelino me pide ritmo, que juegue a dos toques"

Oier Zarraga está poco a poco ganándose la confianza de Marcelino García Toral, su técnico en el Athletic, el equipo que considera que es el de su "vida". En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, el centrocampista tocó distintos palos, entre ellos su posición en el campo, lo que le pide el entrenador o las diferencias que encuentra entre jugar en Primera División y hacerlo en otras categorías.

Admite que ha jugado en distintas posiciones durante sus años de formación en Lezama, a donde llegó con diez años, por lo que "jugar en banda no es algo nuevo". "Mi posición es de centrocampista ofensivo, pero desde hace dos años juego un poco más atrás y me encuentro muy cómodo jugando por dentro", explica el de Getxo, que aclara que es nacido allí si bien hace vida ahora en Mungia.

Cuestionado sobre lo que le pide Marcelino, lo expone sin problemas: "Me pide que meta ritmo, que juegue a dos toques, hacia adelante y que mire a los delanteros. Y en lo defensivo, me dice que no vaya a todos los sitios como un loco, que esté bien organizado y juegue con agresividad".

Asimismo, no oculta que la principal diferencia entre jugar en Primera División o hacerlo en otra categoría es el ritmo que se imprime, algo que él mismo ha podido comprobar hasta en los entrenamientos. "En los entrenamientos se ve que la gente va a otro ritmo. En la competición los rivales también juegan a otro ritmo, eso es lo que más se nota. Y también cómo te penalizan los errores", sostiene Zarraga, que este curso ha participado en siete partidos.