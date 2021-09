Juanan Larrañaga: "Williams tiene un mérito increíble"

"LOS récords están para romperlos". Palabra de Juanan Larrañaga (Azpeitia, 3-VII-1958), el hombre que cederá mañana el testigo a Iñaki Williams como jugador con más partidos consecutivos disputados en la historia de LaLiga. En 202, con 199 titularidades de por medio, paró la cuenta el mítico exjugador de la Real Sociedad en 1992 y los 203, con 168 encuentros en el once inicial hasta la fecha, alcanzará 29 años después el delantero del Athletic en la inminente visita del Alavés a San Mamés si nada se tuerce. Tras igualar el pasado sábado en Mestalla el récord del que fuera defensa y símbolo txuri-urdin entre 1980 y 1994, el punta bilbaino agigantará su figura ante el conjunto babazorro para situarse en solitario al frente de una mareante estadística más propia de la ciencia ficción que de la realidad.





Juanan Larrañaga.

De otro mundo, deporte o disciplina parecía el registro que estableció Larrañaga al no perderse ninguna cita liguera entre el 21 de junio de 1987 y el 22 de noviembre de 1992 y un punto más inverosímil aún se presenta la nueva marca que está a pocas horas de establecer el incombustible Williams, quien puso en marcha el contador el 20 de abril de 2016 contra el Atlético en San Mamés. Casi tres décadas después, uno de los récords más difíciles de superar sobre el papel cambiará de manos pasando de Larrañaga a Williams y, de manera colateral, de la Real Sociedad al Athletic, escenario que asume con plena deportividad y absoluta naturalidad el azpeitiarra, quien reconoce a DEIA que se enteró de que el bilbaino amenazaba su marca "hace tiempo, cuando se empezó a hablar de ello en los medios de comunicación".

"Lo he vivido todo con normalidad y solo puedo decir que Williams tiene un mérito increíble siendo el tipo de jugador que es, la posición en la que juega y la explosividad que tiene, porque por su juego suele ir al límite en las carreras", relata el guipuzcoano, quien reconoce que en su caso no fue consciente del récord que estableció hasta que colgó las botas. "Yo me enteré de que había jugado tantos partidos seguidos una vez dejé el fútbol y empezaron a salir ese tipo de datos, porque en aquella época no se miraban estas cosas y nosotros bastante teníamos con jugar e intentar ganar los partidos", destaca Larrañaga, que quedó "sorprendido" y "abrumado" cuando le hicieron saber el registro que había firmado y que pasaría a los anales de la historia.

No ser consciente de ello mientras jugaba le permitió no obsesionarse con las cifras en ningún momento e, incluso, no recordar años después el partido de liga en el que rompió su racha. "No creo que Williams se haya obsesionado tampoco con el tema y si ha llegado hasta aquí, tiene todas las posibilidades del mundo de alargar aún más la racha y agrandar el récord", remarca asimismo el de Azpeitia, quien evita comparar su logro y el del delantero del Athletic al entender que "cada época tiene su dificultad y las cosas van cambiando poco a poco, pero lo que no cambia es que para conseguir algo así tienes que estar siempre preparado y en condiciones de jugar. Disponible para el entrenador, al menos, porque al cien por cien es imposible estar todas las semanas".

las claves



En cuanto a los factores determinantes para opositar a tamaño récord, Larrañaga apunta que "a medida que vas conociendo tu cuerpo empiezas a saber cuidarlo y aprendes también en qué momentos y situaciones puedes exigirle más o menos. La preparación es fundamental en ese sentido, la cual ha ido mejorando mucho con los años y en todo esto también juega un papel importante toda la gente que tienes alrededor, en cuanto a compañeros, cuerpo técnico y médicos".

"En este caso hubiera preferido que el récord lo consiguiera alguien de la Real, porque sería señal de que ese jugador ha estado muchos años en el club, ha estado jugando siempre y ha sido importante dentro del club, pero está bien que el récord se quede cerca", confiesa a DEIA el hombre de los 202 partidos, quien advierte que, del mismo modo que Williams superará mañana su marca, "quién sabe si conoceremos a otro futbolista que supere de nuevo una marca de estas, aunque es muy difícil".

La cifra

202

Es el número de partidos de liga consecutivos que jugó Juanan Larrañaga entre el 21 de junio de 1987 y el 22 de noviembre de 1992, con un total de 199 titularidades de por medio. Saltó al césped en todos los encuentros de las temporadas 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 y 1991-92 y disputó los 90 minutos en 195 de sus 202 encuentros ligueros ininterrumpidos.

"Hubiera preferido que lo consiguiera alguien de la Real, pero está bien que el récord se quede cerca"