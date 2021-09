Las notas de Aitor Martínez: Iñigo sigue de dulce

DOS puntos se le esfumaron al Athletic en el último suspiro. El buen trabajo defensivo del equipo se fue al traste en el tramo final del encuentro ante un Valencia que logró el empate jugando con diez tras la tonta expulsión de Maxi Gómez. Iñigo Martínez, autor del tanto rojiblanco, fue una vez más el más destacado.

3 Simón. Un paradón suyo a disparo de Wass evitó que el Valencia se adelantara en el marcador. No tuvo mucho trabajo, lo cual es costumbre, aunque dudó en la salida ante Marcos André, quien remató alto.

3 Lekue. Le da igual jugar en la izquierda que en la derecha. Acabó en el costado zurdo tras empezar en el diestro y rindió a buen nivel en ambos. Es, sin duda, una de las mejores noticias en el arranque del curso.

4 Vivian. Está un gran nivel y su actuación ante el Valencia fue una nueva demostración de ello. Seguro, sin complicaciones, firme en el juego aéreo y rápido en la anticipación. Partido completo el suyo.

1 Balenziaga. El partido más gris de cuantos ha disputado este curso. Sufrió por momentos con Musah y no pisó campo contrario. El árbitro le perdonó la amarilla. No pudo acabar el partido por lesión.

3 Berenguer. Fue el más activo de los futbolistas de ataque, aunque estuvo muy solo por momentos. Asistió en el gol anulado a Iñaki Williams en la primera mitad y le puso un gran balón a Iñigo Martínez en el córner del que nació el tanto del Athletic.

2 Vencedor. Serio en defensa, no termina de dar un paso al frente en ataque. Tuvo opción de disparo hasta en dos ocasiones, pero no se decidió. Tampoco dio pausa al juego. No acabó el partido.

2 Dani García. Comenzó el partido muy acelerado, cometiendo dos faltas evitables que le pudieron costar la amarilla, de la que no se libró en la segunda parte. Acabó muy fatigado y golpeado. El tanto del empate del Valencia le pilló fuera del campo. Como Vencedor, tampoco fue capaz de darle pausa al juego de su equipo.

1 Muniain. Su participación fue totalmente intrascendente, lo cual no es una novedad esta temporada. Dejó un par de detalles en ataque, pero poco más. El Athletic necesita una mejor versión suya como el comer. Fue sustituido.

1 Raúl García. El partido le pasó por encima. Nunca se sintió cómodo sobre el verde, salvo en un par de acciones en la segunda mitad, en las que encontró a Williams. En la primera mitad desperdició un gran contraataque. No acabó el encuentro.

2 Iñaki Williams. Comenzó muy activo, casi como la única opción de ataque de su equipo. Se encontró demasiado solo, pero nunca renunció al trabajo, excelente en la presión. Marcó un gol en fuera de juego que fue anulado y en el descuento tuvo la victoria en su cabeza, pero se encontró con una gran estirada de Cillessen.

-De Marcos. Suplio el lesionado Balenziaga para situarse en el costado diestro, pero sufrió mucho en defensa. Solo llegó una vez al ataque.

-Nico Williams. Entró como revulsivo, pero no tuvo la chispa de otros partidos. Dejó solo a Guedes en el tanto del empate del Valencia.

-Nico Serrano. Apenas entró en contacto con el balón.

-Vesga. No aportó pausa al juego, sin duda el objetivo con el que entró al campo.

4 Iñigo Martínez

Conoce el oficio como pocos, lo que le ayudó a cerrar su banda, por donde el Atlético buscó constantemente a Llorente y Trippier. Sin muchas ayudas de Muniain, no le quedó más remedio que multiplicarse para cerrar su banda y echar un cable a sus compañeros. Lo bordó. Evitó una gran contra del Atlético en la segunda mitad y estuvo muy atento en dos acciones de Luis Suárez. Apenas asomó en ataque en dos ocasiones, pero el partido tampoco estaba para