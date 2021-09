El Athletic es uno de los menos goleados de Europa

Emerge una evidente unanimidad cuando se trata de sacar a relucir las virtudes de este Athletic. No en vano, su solvencia defensiva acapara los titulares sobre el colectivo de Marcelino García Toral, que presume de fiabilidad recorridas las cinco primeras jornadas, en las que mantiene su etiqueta de invicto. El dato no hace más que retratar la genética del conjunto rojiblanco, que subió su cotización el sábado con el meritorio punto que arrancó en el Wanda Metropolitano ante el vigente campeón de liga, aunque regresó a casa con el regusto de que la cosecha podría haber sido mayor en caso de que Iñaki Williams y Asier Villalibre, este en el tiempo de descuento, hubieran transformado las sendas ocasiones de gol de las que gozaron y que desperdiciaron. El Athletic no marcó, pero tampoco encajó tanto alguno, con lo que se convierte, con un solo gol en contra, en el equipo menos goleado de las cinco ligas más poderosas de Europa, condición que comparte con el Manchester City, Liverpool y Chelsea, de la Premier League, lo mismo que con el Sevilla, que ayer domingo empató sin goles en Anoeta y con el matiz de que tiene un partido menos.

El dato no es inédito y el último antecedente es muy cercano. Es más, la trayectoria a estas alturas de la película es casi un calco de la firmada por el Athletic de Gaizka Garitano hace dos temporadas. Entonces, los leones también vieron cómo los rivales solo fueron capaces de marcarles un gol en las cinco jornadas iniciales, con la diferencia de que con el hoy en día entrenador del Eibar semejante racha le sirvió para sumar once puntos de los quince posibles frente a los nueve que ha atrapado la tropa de Marcelino, que se ha tenido que conformar con dos victorias y tres empates. Dos cursos atrás, el Athletic volvió a encajar en la sexta jornada y en la séptima sufrió la primera derrota, bajón que espera no repetir el conjunto rojiblanco, que confía en mantener a cero su portería en el duelo de mañana, martes, en San Mamés frente al Rayo Vallecano de Andoni Iraola, que se presenta en Bilbao en pleno subidón tras la goleada que infligió el sábado en Vallecas al Getafe en el derbi madrileño.

Lo cierto es que el Athletic puede presumir de ser un equipo Top en el perfil defensivo si se toma como referencia las cinco ligas más importantes del Viejo Continente. Respecto a LaLiga Santander, el conjunto de Marcelino comparte la condición de menos goleado con el Sevilla de Lopetegui, que tiene pendiente el partido aplazado ante el Barcelona, en tanto que los leones suman ya 300 minutos con su portería a cero, después de que Memphis Depay batiera a Julen Agirrezabala –que vuelve a ejercer en el Bilbao Athletic tras defender la meta del primer equipo en las dos jornadas iniciales– a los 75 minutos del duelo frente al Barça del pasado 21 de agosto y después ni Celta, ni Mallorca ni Atlético de Madrid han podido derrumbar el muro que ampara Unai Simón. La letra pequeña dice, además, que el Athletic se ha mantenido imbatido en sus tres primeros desplazamientos –Elche, Balaídos y Wanda Metropolitano–, una tacada que se da por primera vez en su historia, según recoge la cuenta Adurizpedia. La Premier, por tanto, es la única competición que hace sombra al Athletic en este ranking, ya que el Liverpool, líder, Chelsea, ayer con Arrizabalaga bajo palos, y el Manchester City de Guardiola solo han recibido un gol en cinco partidos, en tanto que el Wolfsburgo, revelación en la Bundesliga, encajó ayer; al igual que el Niza, imbatido en los cuatro partidos iniciales de la Ligue 1 y al que ayer le macó dos el Mónaco; y el Milan, con una jornada menos recorrida en después de encajar frente a la Juventus.

Al margen de esta comparativa, no se puede obviar ese puntito más que ha cogido el Athletic en defensa respecto a la anterior campaña. Marcelino es fiel a una idea de la que es difícil sacarle y el asturiano ha mantenido su confianza en el cuarteto defensivo que tan buen rendimiento le está dando. Dani Vivian, Iñigo Martínez y Mikel Balenziaga son los únicos futbolistas que lucen pleno, en tanto que Iñigo Lekue se ha hecho con el lateral derecho desde que sustituyera en el Martínez Valero a Óscar de Marcos tras caer este lesionado, por lo que todo apunta a que el técnico rojiblanco repetirá la misma fórmula ante el Rayo, un conjunto imprevisible.

partido ante el rayo

5.264

Las entradas que mediada la tarde de ayer domingo estaban a la venta en la página web del Athletic de cara al partido que mañana, desde las diez de la noche, enfrenta en San Mamés al conjunto rojiblanco con el Rayo Vallecano de Andoni Iraola, por lo que se intuye que no se llegue al máximo permitido, 31.786 localidades de las 53.331 del total del aforo de La Catedral, a la espera de conocer el número de socios que adquieran su localidad.