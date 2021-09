Iñaki Williams, tras la estela de Susaeta en el Athletic

En una tarde gris de finales de noviembre de 2013, en Laudio, Iñaki Williams (Bilbao, 15-VI-1994) se estrenó con el primer equipo del Athletic en un encuentro amistoso contra el conjunto alavés. Su citación para el choque había levantado bastante interés mediático y ni su madre, María Arthuer, ni su representante, Felix Tainta, quisieron perder detalle de los primeros minutos de Iñaki con la zamarra rojiblanca. Poco importó el resultado (1-0 favorable a los locales); el primer paso ya estaba dado. Williams disputó íntegra la segunda mitad, lo que le hizo sentir más cerca su sueño de debutar en la máxima categoría con el Athletic. Eso sí, le tocó esperar. Poco más de un año y unos cuántos goles con el Bilbao Athletic después, Ernesto Valverde, el mismo entrenador que le citó para su primer amistoso, le hizo debutar en partido oficial. Su bautismo tuvo lugar el 6 de diciembre de 2014 en San Mamés, con el Córdoba como incómodo invitado. Tan incómodo, que se llevó los tres puntos de La Catedral, donde Iñaki Williams recibió su primera gran ovación en la élite. Casi siete años después, el bilbaino disputará este sábado su encuentro 300 como león.

Una cifra redonda para un futbolista que cuenta con un sinfín de admiradores y unos cuántos detractores; pero que resulta innegable que aporta un valor diferencial al equipo con su velocidad y potencia. De lo contrario, no habría sido titular para todos los entrenadores que ha tenido desde su debut, que no han sido pocos, por cierto: Ernesto Valverde, José Ángel Ziganda, Eduardo Berizzo, Gaizka Garitano y Marcelino García Toral.

El mayor de los Williams, que este curso comparte vestuario con su hermano pequeño, Nico, únicamente necesitará 6 años, 9 meses y 5 días para alcanzar la cifra de 300 partidos oficiales con la camiseta del Athletic. Un registro que alcanzará siempre y cuando juegue en el partido que este sábado medirá al conjunto rojiblanco y al Mallorca en San Mamés. Salvo contratiempo, será titular, como lo ha sido en la gran mayoría de encuentros que ha disputado como león. De hacerlo, que es lo que se espera, ya que Marcelino tiene fe ciega en él, como así se ha encargado de dejarlo claro con sus decisiones y sus declaraciones, se convertirá en el segundo futbolista en la centenaria historia del club que menos tiempo ha necesitado desde su debut para disputar ese número de partidos.

Solo Markel Susaeta, ya retirado tras defender la elástica rojiblanca durante doce temporadas y 507 encuentros, alcanzó esos guarismos en menor tiempo que Iñaki Williams, al que supera por apenas mes y medio. En concreto, el eibartarra necesitó 6 años, 7 meses y 25 días, que fueron los que pasaron entre su estreno frente al Barcelona del 2 de septiembre de 2007 y el choque ante el Sevilla del 27 de abril de 2014.

Un peldaño por detrás del delantero bilbaino figura otro ilustre exrojiblanco como Andoni Iraola, ahora entrenador del Rayo Vallecano. El de Usurbil es el tercero en dicho ranking tras disputar 300 partidos en 7 años, 1 mes y 16 días. Iker Muniain, capitán del Athletic en la actualidad, es el cuarto en discordia (7 años, 4 meses y 6 días), pero puede presumir de ser el futbolista más joven en la historia de la entidad en jugar 300 encuentros, unos números que alcanzó en octubre de 2016, a las puertas de cumplir 24 años. Los nombres de Ismael Urzaiz, Julen Guerrero, Joseba Etxeberria y José Ángel Iribar figuran también en la lista de futbolistas que menos tiempo necesitaron para disputar 300 partidos con el Athletic.

Una vez alcance esa cifra redonda, en el radar del mayor de los Williams asomará otro número: 202, que son los encuentros de liga que, de manera consecutiva, enlazó Juanan Larrañaga, histórico jugador de la Real Sociedad. El delantero bilbaino tiene a tiro al de Azpeitia, ya que ha participado en los últimos 198 partidos del campeonato de la regularidad. En concreto, ha jugado en todos los encuentros de las cinco últimas temporadas y no se pierde una cita liguera desde el 17 de abril de 2016. Con mayor o menor acierto, con más o menos dolor, su disponibilidad es cuando menos sorprendente por poco habitual. No solo ha esquivado las lesiones, también las sanciones. Si no sucede nada raro, dará caza a Larrañaga en la séptima jornada, ante el Valencia (25 de septiembre) y le superará en el derbi de San Mamés contra el Alavés. Por lo pronto, este sábado ante el Mallorca disputará su partido 300 con el Athletic, con el que ha jugado ya 299 encuentros y ha marcado 68 goles.

