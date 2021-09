La espera de Unai Nuñez para ser titular en el Athletic

No son buenos tiempos para Unai Nuñez (Portugalete, 30 de enero de 1997). El inicio de curso del Athletic retrata el ostracismo que padece un futbolista que en la liga pasada fue el sexto más utilizado, pero en lo que lleva recorrido en la actual aún no se ha estrenado, lo que acentúa el rol secundario que le toca gestionar. Lo cierto es que Nuñez, que acumula 107 encuentros como león, ha perdido galones y ha visto cómo le ha superado Dani Vivian, un recién llegado a la máxima categoría, en las preferencias de Marcelino García Toral, lo que deja en una situación incómoda al de Repelega, consciente de que la paciencia es la mejor receta para llevar un delicado momento profesional. El fútbol, sin embargo, es una caja de sorpresas y el central, para el que no es nada nuevo este tipo de escenarios, confía en darle la vuelta a la tortilla conocedor de que todo puede cambiar de la noche al día. La experiencia así se lo dice.

El propio Marcelino se pronunció sobre el portugalujo en la víspera del compromiso en Vigo ante el Celta, saldado con triunfo para los rojiblancos gracias al solitario tanto firmado por Iñaki Williams. "A Unai lo veo como al resto de compañeros, pero el entrenador tiene que elegir en un puesto en el que hay mucha competitividad", dijo el asturiano, que le mandó un mensaje a su futbolista a modo de estímulo: "Tiene las mismas posibilidades que cualquier otro central y lo que tiene que hacer es intentar dar la vuelta a la situación, pensar que solo van dos partidos (ya tres), pensar que no se sabe lo que va a pasar en un mes o en dos". Nuñez, con todo, tampoco tuvo minutos en Balaídos, al igual que ocurriera en Elche y frente al Barcelona. Tampoco parece que el sábado cuente para el técnico, por lo menos de inicio. No en vano, Vivian e Iñigo Martínez, presente con la selección española en los partidos clasificatorios para el Mundial de Catar, han hecho pleno en las tres jornadas disputadas. Lo evidente es que el jarrillero, que en la liga anterior compareció en 25 de los 38 duelos, está en modo espera. Vistas las apuestas de Marcelino, Nuñez, que en su día pidió al club una posible cesión al no gozar de oportunidades, aparecería como cuarto central, aunque es un sambenito que no suele gustar a los futbolistas y que incluso no se corresponde con la realidad. Los entrenadores tampoco comparten esas etiquetas.

Con Yeray lesionado para las dos próximas semanas como mínimo, el de Repelega, con contrato hasta junio de 2025 y sin cláusula de rescisión, se convierte en la primera alternativa para el de Villaviciosa en el eje defensivo, aunque para ello debe esperar a algún percance de sus compañeros titulares, ya sea por sanción o lesión, o a un cambio de opinión del técnico. La cercana saturación de partidos después del compromiso ante el Mallorca podría propiciar esa oportunidad que aguarda para reivindicarse por enésima vez.

vuelta al trabajo

A puerta abierta hoy, para socios y público en general. La primera plantilla del Athletic regresa esta tarde, desde las 19.00 horas, al trabajo en las instalaciones de Lezama después de gozar de descanso durante el fin de semana. En la mente está el partido del sábado en San Mamés ante el Mallorca y los leones entrenan en una sesión a puerta abierta, con la novedad de que por primera vez los asistentes podrán acudir sin tener que apuntarse previamente, sean o no socios, hasta completar el aforo de 152 personas.

El Juvenil empata en su debut. El juvenil de Honor no arrancó la liga con buen pie, ya que no pudo pasar del empate en Lezama ante el Tudelano (2-2), con goles de Santamaría y Peña.