¿Un marrón olímpico para Unai Simón y el Athletic?

¿Truco o trato? ¿Premio o marrón? Son cuestiones sometidas al albur de la particularidad. Según el cristal con el que se mire. Así es en el caso de la convocatoria ofrecida ayer martes por Luis de la Fuente, el seleccionador español en los Juegos Olímpicos de Tokio. La nómina de los futbolistas elegidos, 22, ha levantado su punto de polémica, sobre todo porque en la misma emergen seis jugadores presentes en la Eurocopa, con España ya en cuartos de final en una competición que finaliza el 11 de julio, dos días antes de que viajen a Japón los convocados por De la Fuente. Entre los elegidos asoma Unai Simón, el portero titular del Athletic, al que no le habrá hecho mucha gracia su citación. El de Murgia ha reiterado en varias ocasiones su deseo de jugar en unas olimpiadas que, si no pasada nada raro, lo verá cumplido, pero también daña los intereses del club que le paga, ya que el portero apenas gozará de vacaciones, se perderá gran parte de la pretemporada, que puede ser toda, con los rojiblancos e incluso pone en peligro su presencia en la primera jornada de liga en caso de jugar la final. Marcelino ha subrayado en situaciones anteriores que no le molesta la presencia de sus jugadores con la selección española, aunque la concentración de fechas que ocasionan los Juegos de Tokio proyecta otra perspectiva. No en vano, el mismo Barça se ha quejado de la presencia de Pedri y el Manchester City no ha permitido la comparecencia de Ferran López. Además de Simón, también están citados otros cuatro jugadores vascos, los realistas Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi y Mikel Merino, así como el osasunista Jon Moncayola.

La Eurocopa y las olimpiadas de Tokio se solapan en el tiempo. Los hombres citados por Luis de la Fuente, exjugador del Athletic campeón de la última liga y Copa en la década de los 80 del siglo XX, se concentran desde esta noche en Las Rozas, salvo, claro está, los seis presentes con la selección española absoluta, el propio Unai Simón, Oyarzabal, Pedri, Dani Olmo, Pau Torres y Eric García, que se incorporarían cuando finalice el recorrido del combinado de Luis Enrique en la Eurocopa. La selección española olímpica emprenderá vuelo a Japón el 13 de julio y cuatro días después disputará un amistoso ante el equipo anfitrión. El 22 de julio arrancarán los Juegos en el grupo C, donde España debuta ante Egipto, se mide después a Australia (el día 25) y a Argentina (el 28). Los cuartos de final se completan el 31 de julio, las semifinales, el 3 de agosto, el partido por el bronce, el 6, y la gran final, el día 7. En caso de que España luche por el oro, Unai Simón no volvería a casa hasta cuatro días antes de que comience la liga, por lo que quizá Marcelino apueste por Jokin Ezkieta o Julen Agirrezabala en el estreno de los rojiblancos, el 14 o 15 de agosto.

Luis de la Fuente no quiso entrar en polémicas por la presencia de ciertos futbolistas, en referencia sobre todo al caso de Pedri: "Tenemos la suerte de que los clubes españoles tienen la obligación de cedernos a los jugadores. La disposición ha sido excepcional. Los clubes extranjeros se han agarrado a su derecho", apuntó el de Haro, que también tuvo elogios para Unai Simón: "Sé de su fortaleza, de su integridad y entereza. Ante Croacia me pareció una reacción excepcional tras una situación difícil. Eso me da mucha tranquilidad. Además, yo, que soy del Athletic, sé que ser portero del Athletic no es fácil y él lo está haciendo. Tengo total tranquilidad y seguridad con él". Sea como fuere, Unai Simón se perderá la concentración de Suiza con los leones, no jugará ninguno de los cuatro amistosos acordados y se incorporaría en agosto sin apenas descanso.

primera iberdrola

arranca el 4 y 5 de septiembre

16 equipos. La nueva edición de la Primera Iberdrola arrancará el primer fin de semana del próximo septiembre, días 4 y 5, con un solo grupo de 16 equipos, los 14 que permanecen en la máxima categoría el último curso, entre ellos el Athletic, más los dos recién ascendidos, Villarreal y Deportivo Alavés, según anunció ayer la Federación Española de Fútbol (RFEF), que también desveló que la final de la Copa se disputará el 29 de mayo de 2022 en un sede aún por designar. Por su parte, la Reto Iberdrola, donde compite el filial del Athletic, también comenzará el mismo fin de semana, 4 y 5 de septiembre, y lo hará con 32 equipos en dos grupos de 16. El femenino C, ascendido a Primera Nacional, se estrenará, al igual que los dos primeros equipos, en el primer fin de semana de septiembre.

Lista de 22 convocados

Porteros

Unai Simón Athletic Club

Álvaro Fernández Huesca

Álex Domínguez UD Las Palmas

Defensas

Óscar Mingueza Barcelona

Jesús Vallejo Real Madrid

Eric García Barcelona

Pau Torres Villarreal

Óscar Gil Espanyol

Marc Cucurella Getafe

Juan Miranda Betis

Centrocampistas

Jon Moncayola Osasuna

Martín Zubimendi Real Sociedad

Dani Ceballos Real Madrid

Mikel Merino Real Sociedad

Carlos Soler Valencia

Pedri Barcelona

Delanteros

Bryan Gil Sevilla

Marco Asensio Real Madrid

Dani Olmo Leipzig

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Rafa Mir Wolverhampton

Javi Puado Espanyol