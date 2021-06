¿Y qué dice Marcelino?

La primera plantilla del Athletic apura, salvo en el caso de Unai Simón por su presencia en la Eurocopa, sus vacaciones veraniegas. Apenas le restan a los rojiblancos ocho días de disfrute, aunque Marcelino García Toral, su entrenador, ya está en modo on. La fecha del inicio de la pretemporada, el 5 de julio, se acerca y el técnico, incluso, asomará por Lezama a lo largo de esta semana, ya que le toca ultimar detalles y conocer de primera mano la situación de un buen número de sus futbolistas. Se entiende que pasará por el despacho de Rafa Alkorta y el director deportivo le pondrá al día. Porque, a las puertas del regreso a la actividad, el asturiano se encontrará, si no cambia la situación a corto plazo, con una lista de 34 jugadores a nómina y que, en principio, están citados para dentro de poco más de una semana. Una cifra excesiva para los deseos de Marcelino, que ya comunicó a la dirección deportiva su prioridad de gestionar un grupo no superior a los 22 integrantes, con las incorporaciones puntuales de jugadores del Bilbao Athletic, con lo que la presión recae sobre la figura de Alkorta, que en su última comparecencia, en los micrófonos de Onda Vasca, ya adelantó la dificultad de cumplir el requirimiento del entrenador.

Se desconoce la reacción que pueda proyectar Marcelino ante semejante escenario, pero se deduce en la entidad que no será de su agrado. No en vano, solo se conoce la marcha del guardameta Iago Herrerín, que cierra su ciclo como león después de expirar su contrato; la única incorporación, a coste cero, del lateral Alex Petxarroman, procedente de la Real Sociedad B pero cuyo fichaje aún no se ha hecho oficial; el regreso de Dani Vivian, que ha cumplido con creces en su cesión en el Mirandés; y la presencia en la pretemporada de los cachorros Jon Agirrezabala, Beñat Prados, Nicholas Williams, Nico Serrano y Juan Artola. El asturiano deberá decidir si tanto el ex del Sanse y algunos de los chavales del filial se quedarán o no en el primer equipo, al mismo tiempo que ha visto cómo se desvanecía la opción de reforzar el equipo con Javi Martínez, una de sus peticiones y que ha preferido dejarse seducir por el dinero que le ofrecían en Catar. Tampoco la dirección deportiva ha logrado encontrar un destino para ninguno de los rojiblancos a los que el técnico les había comunicado que no contaba con ellos.

Unai López, el caso más sorprendente e inesperado, Ibai Gómez, Iñigo Vicente, Peru Nolaskoian, Iñigo Córdoba y Kenan Kodro son, al parecer, los señalados por Marcelino, que tampoco pondría muchos reparos a otra operación repentina que pudiera surgir en torno a alguno de sus futbolistas no tan asiduos. Los cierto es que Córdoba o el propio Kodro, que cerraron con lesión sus respectivas cesiones en el Alavés y en el Valladolid, tienen previsto presentarse en Lezama el 5 de julio e incorporarse al trabajo con sus compañeros una vez se restablezcan de sus dolencias, de rodilla en el caso del extremo y fractura del quinto metartasiano del pie derecho en el del delantero; en tanto que el resto de descartes se encuentra a la espera de que fructifique algunos de los movimientos que pudieran llevarse a cabo, aunque los afectados son conscientes de que el mercado a día de hoy ofrece una escasa actividad, por lo que no sería hasta dentro de unas semanas cuando se reactivaría.

A la expectativa de que se tengan nuevas noticias a lo largo de las fechas venideras, la realidad dice que el 7 de julio, cuando arrancan los entrenamientos, Marcelino tendrá a su disposición a 34 jugadores, entre ellos los que no entran en sus planes, lo que retratará una situación incómoda para las dos partes, entrenador y jugadores, y de paso presiona a Rafa Alkorta, inmerso en la búsqueda de soluciones que no se producen. Un overbooking en la plantilla que podría mantenerse de cara al inicio de la concentración en tierras suizas, entre el 16 y el 24 de julio, otro problema añadido para el de Villaviciosa.

los 34 futbolistas

Porteros: Unai Simón, Ezkieta y Agirrezabala.

Defensas. De Marcos, Capa, Lekue, Petxarroman, Nuñez, Yeray, Iñigo Martínez, Vivian, Berchiche, Nolaskoain y Balenziaga.

Medios. Vesga, Unai López, Dani García, Sancet, Zarraga, Vencedor, Prados y Córdoba.

Delanteros. Raúl García, Muniain, Berenguer, Iñaki Williams, Villalibre, Morcillo, Ibai, Kodro, Iñigo Vicente, Serrano, Nicholas Williams y Artola.