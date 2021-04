Imanol: "Era un partido complicado para los dos equipos"

Imanol Alguacil, la viva imagen de la felicidad en la previa del derbi liguero de ayer miércoles al convertir a la Real Sociedad en campeona de Copa 34 años después, volvió a tomar el camino hacia los vestuarios anoche con un dulce sabor de boca tras sumar en los minutos finales un punto que consideró "justo" en rueda de prensa. "El partido ha vuelto a ser muy igualado, como fue la final de Copa, y ya dije que iba a ser diferente por la manera en la que íbamos a afrontarlo. Ellos han optado por repetir equipo para intentar lavar la imagen de la final al estar heridos en su orgullo, mientras que yo he optado por refrescar el equipo y entiendo que el partido ha sido muy parejo, aunque con los cambios creo que el 1-0 estaba más cerca que el 0-1", expuso el técnico de la Real, quien agregó en su análisis que "ellos marcaron, sin embargo, y al final conseguimos un empate que visto el partido, creo que es justo".









"Era un partido complicado para los dos equipos después de jugar con tanta tensión y emoción la final de Copa y estoy contento con lo que hemos hecho", recalcó Alguacil, quien incidió en su satisfacción al dejar constancia de que el de ayer era un encuentro "muy importante y los que han repetido de inicio han aguantado bien". "Es un derbi más sin perder, seguimos en puestos europeos y tenemos que dar valor a este punto, porque el maratón de partidos que nos queda hasta final de temporada va a ser tremendo", advirtió el oriotarra antes de restar importancia al pasillo del Athletic, dado que "ya dije que no nos importaba, porque el Athletic, tanto después de la final como en este partido, ha demostrado el gran club que es y en ese sentido creo que todos sus jugadores y el club se han portado extraordinariamente bien".

CABALLERO



Alguacil, además, no dejó pasar la oportunidad de censurar la burla impulsada por varios aficionados de la Real Sociedad con unos mariachis de por medio a la salida del hotel de los leones antes del derbi: "Voy a ser sincero: me parece muy feo. Esa no es la afición de la Real Sociedad y el Athletic no se merecía eso, porque su comportamiento ha sido ejemplar y lo de los mariachis no me parece nada bien".