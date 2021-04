Marcelino: "El Athletic no debe olvidar la derrota en la Copa"

"Son días muy duros", admite Marcelino García Toral, sobre la resaca de la derrota en la final de Copa frente a la Real Sociedad, contra la que el Athletic hará pasillo al campeón en su visita al Reale Arena. Sin embargo, el técnico asegura que "no conviene olvidar". "No debemos olvidar", corrige. "A la vez, debemos analizar por qué; encontrar la respuesta será lo que nos lleve a volver a ser el equipo que recientemente fuimos y que en la final no lo demostramos", expresa.

El de Villaviciosa, visiblemente afectado, prosigue ahondando en la necesidad de "identificar cuál es el motivo del juego que desarrollamos y cómo fue en el trayecto del tiempo nos dice el porqué de una actuación muy alejada de lo que creíamos que iba a suceder". En este sentido, considera que la responsabilidad con la que cargaron los jugadores en La Cartuja "nos ha llevado a perder la idea que creíamos que nos iba a llevar a la victoria". "Nos ha metido en imprecisiones, en dudas, en agobio", añade, destacando la situación posterior al gol encajado: "Fue un mazazo para dejar de creer y pensar que estábamos derrotados".

A su juicio, los dos finalistas fueron víctimas del peso de la final. "Sin hacer un buen primer tiempo, fuimos iguales que la Real. En el segundo tiempo empeoramos. Tampoco la Real hizo nada del otro mundo. Tras analizar el partido quedan sensaciones de que fue un partido malísimo de los dos equipos y del árbitro", juzga el asturiano, para quien el partido lo ganó "el equipo que se aprovechó un error del rival".

Si bien, Marcelino no quiere restar méritos al triunfo de la Real, el cual considera "justo", también asegura que percibe que el peso de la responsabilidad pasó factura a los dos equipos, en cuanto a que, dice, fue "un partido malísimo". "Seguro que fue la primera vez en la historia que un equipo gana una final sin tirar a puerta ni una sola vez, solo un penalti. Estábamos a la par. Cayó de su lado justamente", describe. En este sentido, reconoce que se vio sorprendido porque la carga de responsabilidad de sus jugadores durante la final "era mayor de la que percibí en los días previos".

No obstante, Marcelino asegura que el trabajo previo fue "muy bueno, como para ser optimistas de cara a la final", aunque confiesa que la propuesta del Athletic "fue muy pobre". "Para ganar una final hay que jugar mejor", considera. El técnico entiende que la responsabilidad, la gestión de las emociones, jugó un papel determinante: "Desde que llegué a Bilbao se palpaba. Hasta cuando jugábamos la Supercopa se hablaba de la Copa. Además, la espera duró 11, 12 o 13 meses. Eso genera una carga moral y mental".

"Entontraremos el camino para recuperarnos"



El entrenador piensa que es hora de restablecerse. "Somos un grupo unido, fuerte y encontraremos el camino para recuperarnos. Hay que volver a recuperar la alegría, la valentía, querer ser protagonistas, porque este equipo puede hacerlo. Confiamos en estos futbolistas igual que tras ganar al Barça la Supercopa, que antes y después de esta derrota", afirma.

Precisamente esa oportunidad de comenzar a resarcirse se presenta contra la Real. "A mí me da igual que sea contra la Real. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos", asegura. "A la afición le digo que estamos muy fastidiados por no haber ganado y que ahora jugamos contra la Real en su campo", prosigue.





Pasillo a la Real



Marcelino adelanta además que el Athletic hará pasillo al campeón y no entra a valorar detalles de la celebración del conjunto txuri-urdin. "Hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir una derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. Cómo celebra el vencedor, ni me ocupa ni me preocupa. Cada uno celebra como quiere. Sus palabras y sus gestos quedan de manifiesto, unos los entenderán y otros no, pero no soy quién para valorarlos. El Athletic es un club señor. Haremos el pasillo como corresponde con el ganador. Siempre hay que actuar con los demás como quieres que actúen contigo", declara.

Respecto a la actuación del colegiado, Xavier Estrada Fernández, Marcelino considera que el colegiado "no puede estar contento", aunque prefiere no profundizar más: "No quiero hablar del árbitro, porque para nada ha influido en el resultado del partido".