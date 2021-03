Marcelino: "Como no me planteo perder la final de Copa ante la Real, no me genera ni incertidumbre"

Marcelino García Toral (Villaviciosa, 14 de agosto de 1965) es una persona cercana. En la cita con DEIA en las instalaciones de Lezama recibe al invitado con una sonrisa sincera. Le gusta conversar, está curado de espanto y no asoma gesto alguno dubitativo a la hora de responde. La entrevista se acuerda en una duración de media hora, pero el técnico del Athletic no mira en ningún momento su reloj y la audiencia se extiende hasta casi un cuarto de hora más.

"Son noventa minutos para ganar un título de Copa, que hace bastantes años que no sucede a un club que es copero por excelencia. Todos disfrutamos de esa posibilidad y a la vez siempre tienes la expectativa de ganarla. Puedes pensar que no hacerlo sería una decepción, pero tenemos que ser positivos, pensar en la opción de ganarla", expresa Marcelino, al que no le quita el sueño la Real Sociedad en la final de Copa del 3 de abril en La Cartuja.

El asturiano se centra en su equipo: "Como no me planteo perder la final ante la Real, no me genera ni incertidumbre, ni desconfianza, ni nada".





BUENAS SENSACIONES



Estas son unas píldoras de la entrevista que este domingo DEIA publica en la edición en papel. Una extensa charla con el entrenador del Athletic, que estará disponible también en la web en streaming, en la que se pronuncia sobre sus sensaciones en torno a la final del día 3 ante la Real, a sus tres meses al frente del conjunto rojiblanco, a sus conceptos, a sus valores y a ciertos matices que no se conocían para el gran público.

"Antes era más expresivo en la victoria y en la derrota. En la victoria sigo siendo siendo similar y en la derrota soy más pausado", dice Marcelino, que reconoce pasarlo mal cuando su equipo pierde.