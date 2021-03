Beñat Etxebarria: "No me arrepiento de haber venido a Australia con Susaeta"

Titular indiscutible en el Macarthur, Beñat Etxebarria, disfruta del fútbol y del día a día lejos de Bilbao

Ha pasado de ser león en Bilbao a toro en Australia. ¿Cómo le va en el Macarthur?

—Muy bien. Es un equipo nuevo que está empezando y disputando su primera temporada en la ALeague y me siento bien y contento en el club, porque la gente está con ganas e ilusión de hacer algo bonito.

Hizo historia nada más llegar al marcar en su debut el primer gol del club en la ALeague.

—Sí, tuve la suerte de tener unos minutos en el primer partido de liga y de marcar aquel gol después de tener que hacer una cuarentena de catorce días al llegar aquí el 30 de noviembre. Empecé entrenando aparte, después me uní al grupo y el míster me dijo que me veía bien para jugar. No para ser titular en el debut el 27 de diciembre, pero sí para tener unos minutos y al final pude jugar y marcar.

Markel Susaeta suma ya cuatro tantos, uno de ellos tras asistencia suya. Sigue en forma también.

—Sí, fue el siguiente además en marcar en casa y tuve la suerte de darle el pase de gol para conseguir un punto. La verdad es que nos encontramos muy bien física y anímicamente y estamos disfrutando del fútbol. Es lo que los dos buscábamos y lo estamos consiguiendo.

¿Qué significa para usted seguir compartiendo escudo con el eibartarra?

—Para mí fue importantísimo que él estuviera aquí, porque sin él hubiera sido muy difícil haber dado el paso de venir a Australia. Tuvimos la suerte de que nos querían en el mismo equipo y hablando los dos en Bilbao decidimos dar el paso. Markel ya había estado fuera en otros países, conocía la ALeague, me convenció y no me arrepiento de haber venido a Australia con él, porque es un amigo de toda la vida, nos juntamos las familias, los peques van juntos al colegio y compartir con él esta experiencia está siendo algo muy bonito.

¿Manejó aun así otras ofertas antes de firmar por el Macarthur?

—Algo había y unas cosas eran en firme, pero otras no eran tan seguras y esto encajaba perfectamente en lo que buscábamos tanto yo como mi familia, por lo que dimos el paso.

¿Se ve colgando las botas allí o le gustaría volver a jugar en Europa?

—No lo sé, ahora mismo estoy disfrutando aquí y quiero vivir el día a día. La experiencia me dice que si estás pensando en lo que vas a hacer los años siguientes, no disfrutas el momento. Lo que sí quiero es volver a Bilbao en verano, porque echo de menos a mis padres, a los amigos y quiero estar un tiempo con ellos antes de ver las opciones que hay y si merecen o no la pena, lo cual valoraré en su momento.

Fuera del fútbol, ¿cómo es la vida y su día a día en Nueva Gales del Sur?

—La vida está muy bien aquí. El problema del covid-19 no voy a decir que esté olvidado, pero llevamos tiempo sin casos a excepción de algunos hoteles de cuarentena que están localizados en todo momento. Estamos sin mascarillas y salvo algún sitio en el que te cogen la temperatura, no hay nada de covid-19 por aquí. Creo que han empezado a vacunar a la gente mayor, pero al no haber casos y estar cerrada Australia, tampoco tienen esa prisa por ir vacunando a la población.