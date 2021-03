El Athletic pone de moda la pintura 'azul gabarra'.

Una pintura 'azul Gabarra', el color de la legendaria embarcación recientemente restaurada en la que el Athletic celebró sus títulos en la década de los 80, es el último artículo añadido por el club a su catálogo de productos oficiales.

Se trata de un "esmalte satinado al agua de alta calidad para decorar y proteger superficies de madera, hierro y ligante" presentado en un formato de un cuarto de litro y que se vende a un precio de 7,95 euros.

El departamento comercial de la entidad rojiblanca ha sacado a la venta este nuevo producto después de que el martes de la pasada semana la gabarra 'Athletic' se echara de nuevo al agua tras su rehabilitación para realizar las pertinentes pruebas técnicas de flotabilidad.

La gabarra vuelve al agua. Vídeo: Oskar González



No obstante, desde el Gobierno vasco ya han advertido que en caso de que el Athletic gane la final de Copa del próximo 3 de abril frente a la Real Sociedad o la del 17 con el FC Barcelona no habrá celebraciones masivas y la gabarra no podrá ser utilizada como lo fue en los multitudinarios homenajes de 1983 y 1984.

Esta pintura 'azul Gabarra' se suma así a la línea de productos lanzados en las últimas semanas por el Athletic con motivo de estas finales de Copa, entre ellos la trompeta popularizada por Asier Villalibre en las celebraciones del Athletic.

Esa trompeta de juguete es un regalo incluido el denominado 'pack Zalea' que, al precio de 21,95 euros, incluye una bandera para engalanar los balcones, varios adhesivos y un pañuelo.

La gama presenta además dos 'txapelas', roja y negra, símbolo del campeón en Euskadi, que incluyen el nombre del club, el lema y el 'parche' de la campaña que también luce en su manga la camiseta del primer equipo y una rama textil compuesta por camisetas, polos y sudaderas de diferentes diseños.

El club rojiblanco completa esta línea con una lista de accesorios en la que aparecen además las ya más tradicionales bufandas conmemorativas, gorras, mochilas, pañuelos o llaveros.

También se puso a la venta otra línea de artículos de objetos artísticos sostenibles diseñados y fabricados exclusivamente para el Museo Athletic con una gabarra en miniatura, fabricada y pintada a mano "a partir de trozos de madera desechados por una industria local de madera", como artículo más llamativo.

Bajo el mismo eslogan de 'Bizi Ametsa', "el sueño" de esas dos finales que protagonizará el Athletic, transformó también la imagen del autobús oficial utilizado por el primer equipo decorándolo con con un vinilo de una gran fotografía con aficionados.

El mismo lema se puede ver en varias pancartas instaladas desde la semana pasada en el campo principal de entrenamiento de las instalaciones de Lezama que utiliza diariamente la plantilla dirigida por Marcelino García Toral.