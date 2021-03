Un punto que "no agrada" al vestuario

El punto sumado a domicilio ante el Celta no dejó satisfechos a los jugadores del Athletic, tal como reconocieron al término del partido Unai López y Yeray Álvarez, quien completó una extraordinaria actuación a nivel individual sobre el césped de Balaídos. El central rojiblanco, inexpugnable en tareas defensivas, señaló tras el encuentro que "los dos equipos hemos tenido pocas ocasiones, hemos concedido poco también y el empate es justo, pero no nos agrada y no nos vamos contentos al no permitir que nos acerquemos a los puestos de Europa, aunque todavía quedan muchos partidos de liga y tenemos que mirar hacia delante".







"A nivel individual he podido cortar varias jugadas y me voy contento con el partido que he hecho, pero el empate no nos deja contentos como digo y tenemos que tener esa mentalidad de ganar al equipo que sea", incidió el defensa de Barakaldo, quien subrayó que "el fútbol no está siendo justo con nosotros" y apuntó en relación a la posibilidad de ser citado hoy por Luis Enrique para actuar con la selección estatal que "si llega, encantado, pero si no todavía nos queda un año muy bonito y estoy centrado en el día a día y lo que más cerca tenemos es el próximo partido contra el Eibar".

EL RECUERDO DE UNAI LÓPEZ



El encuentro correspondiente a la primera vuelta liguera contra el conjunto armero en Ipurua lo resolvió con un doblete Unai López, quien mostró su deseo de "repetir" el domingo, si bien confesó que "será complicado y lo importante es que el equipo gane". No pudo hacerlo ayer en su visita a Vigo, donde el centrocampista rojiblanco resaltó que "buscábamos la victoria para acercarnos a la séptima plaza y sabíamos que iba a ser difícil al ser el Celta un rival que juega bien juntando mucha gente arriba, pero el equipo ha vuelto a demostrar que está vivo y compite muy bien".

Las imágenes del Celta - Athletic. Fotos: Athletic Club



"Ha sido un partido de pelear mucho y lo hemos vuelto a hacer demostrando que todos los jugadores del equipo estamos en una buena dinámica. Cuando no se puede ganar, al menos hay que puntuar y, incidió Unai López, quienen el centro del campo junto a Dani García hasta ser sustituido por Unai Vencedor en el minuto 69. El domingo, contra el Eibar, el 8 del Athletic apunta a repetir titularidad tras ganarse la confianza de Marcelino García Toral y cumplir con el rol asignado en Balaídos, donde el donostiarra firmó un 78,8% de acierto en los pases, además de imponerse en cuatro de los siete duelos individuales que protagonizó antes de poner el punto final a su participación en un envite en el que volvió a liderar la medular rojiblanca.