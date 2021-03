Marcelino: "Lo justo habría sido tener una recompensa"

El Athletic, a pesar de adelantarse en el marcador en el Wanda Metropolitano, no pudo enlazar el noveno partido consecutivo sin perder al morder el polvo ante un Atlético que sacó petróleo de sus escasas ocasiones de gol para desesperación de Marcelino García Toral, quien lamentó una vez más la tremenda efectividad del rival en área contraria. "Me voy muy satisfecho con el juego y con el nivel competitivo del equipo, pero triste una vez más con el resultado, porque el rival aprovechó prácticamente el cien por cien de las ocasiones que tuvo", expuso el técnico rojiblanco, quien remarcó que el Atlético "es el líder y no hizo muy poco, sino nosotros mucho en todo caso y aun así no nos dio para ganar, ni siquiera para puntuar".







"Hicimos un primer tiempo casi perfecto hasta el minuto 46:04 y, a partir de ahí, afrontamos bien el segundo tiempo, pero el penalti puso por delante al Atlético y ahí la dificultad aumenta al ser un equipo que defensivamente concede muy pocas ocasiones como demuestran sus números", explicó asimismo el de Villaviciosa, que hizo hincapié en que "es una pena no haber cosechado un mejor resultado en función de los méritos adquiridos, porque lo justo habría sido tener una recompensa". "Me fastidia no ganar, ya no solo el no empatar, porque no es la primera vez que nos pasa y hay ciertas situaciones puntuales que debemos corregir", advirtió en tono crítico el propio Marcelino, quien no quiso poner el foco en la actuación arbitral, sino en el desempeño propio al ser cuestionado por el primer gol del Atlético con el tiempo de descuento cumplido y por el penalti señalado a Unai Nuñez.

"Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero el fútbol se compone de aciertos y errores y ellos tuvieron una gran virtud en la jugada del primer gol por la precisión que tienen sus futbolistas, aunque teníamos una superioridad numérica grande sobre los dos jugadores rivales con opción de remate", reflexionó por un lado el asturiano, que agregó en relación al penalti sobre Luis Suárez que "no lo vi y no sé si fue o no, pero de todas formas pudimos ser más prudentes al tener una situación de dos contra uno en ángulo cerrado. El árbitro lo pitó y en la primera parte dejó seguir hasta el gol, pero no podemos excusarnos, ni estar pendientes de situaciones que no dominamos".

Las mejores imágenes del Atlético-Athletic. Fotos: EFE



SIMEONE, EXULTANTE



, concluyó un contrariado, pero al mismo tiempo satisfecho Marcelino, dado que a pesar de todo "debemos pensar lo bien que hicimos las cosas contra el líder al tenerlos contra las cuerdas durante muchas fases del partido".

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, puso en valor que "era un partido muy importante y logramos pasar un momento malo e irregular en la primera parte, porque estuvimos fuera del partido y ellos mucho mejor con posesión y orden, pero a partir del minuto 35 el equipo se reenganchó". "El segundo tiempo fue muy bueno y conseguimos una victoria muy importante", celebró el preparador argentino, exultante tras sumar los tres puntos en un choque en el que "necesitábamos volver a ganar, sobre todo en casa, y lo hicimos con un gran esfuerzo de todo el equipo".

