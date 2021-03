Simeone lanza una pulla contra Joao Félix

"Está claro que sin voluntad el talento no alcanza", expresó Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, el martes cuando respondió a una pregunta acerca de Joao Félix, aunque luego desligó tal afirmación del atacante, al que fijó como "importantísimo" para el equipo, del que avanzó que "lo hará muy bien de aquí al final" y del que auguró un gol ante el Athletic. Poco más dijo sobre el equipo bilbaino ante una cita en la que los colchoneros pueden dar un paso importantísimo en sus aspiraciones de ganar la Liga.









¿Qué le falta a Joao Félix para volver a ser el que ya ha demostrado que puede ser? "Nosotros somos un equipo, no somos sólo un futbolista. Necesitamos el aporte de todos, que funcione el equipo como equipo para que las individualidades y el talento puedan sobresalir. Está claro que sin voluntad el talento no alcanza. Y nosotros buscamos tener voluntad siempre para hacerlo", contestó.

"Y el talento natural que tienen todos los futbolistas que tenemos nos genera tener posibilidades. Joao, ya lo he dicho millones de veces, es un jugador importantísimo para nuestro equipo y seguramente lo hará muy bien de cara al final", apuntó el técnico, preguntado después por si la frase "sin voluntad el talento no alcanza" quiere decir que no le convence la actitud del luso.

A vuelta con los árbitros



"Entiendo la situación de buscar siempre un objetivo para ver de qué manera podemos agarrarnos, hoy de Joao Félix, pero el partido es con el Athletic, Joao es un jugador importantísimo nuestro, que lo va a hacer muy bien y que posiblemente haga un gol", zanjó el técnico en la última respuesta de la rueda de prensa.

Joao, suplente los dos últimos encuentros, fue uno de los asuntos principales de la comparecencia, en la que también abordó varias cuestiones en torno a la polémica generada en el derbi, por la mano de Felipe Monteiro en el área que no fue penalti; por las protestas del Real Madrid y por el contraataque en ese sentido del Atlético a través de sus directivos.