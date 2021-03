Un triplete histórico para el Athletic

No hay dos sin tres. El Athletic va a completar un triplete histórico, con tres finales en un año, tras sellar este jueves su pase a la gran cita del próximo 17 de abril en La Cartuja. Allí esperará a los leones el Barcelona. Catorce días antes, los de Marcelino García Toral se medirán a la Real Sociedad, con otro título de Copa en juego. Y con la Supercopa ya en el zurrón, soñar es gratis. Porque este equipo ha desmostrado que sabe competir y dejarse sobre el césped todo lo necesario para salir victorioso. Con cierta dosis de fortuna, algo que también se necesita, el conjunto bilbaino ha esquivado la lotería de los penaltis y en el segundo tiempo de la prórroga, con un gol de rebote de Berenguer, ha firmado otro éxito.







Durante toda la jornada el nombre de Iñigo Martínez ha estado planeando en el entorno rojiblanco. Por la mañana, el Comité de Apelación ha desestimado el recurso presentado por el Athletic tras el castigo de cuatro partidos por su lance con Sergio León.han acudido en última instancia al Tribunal Administrativo del Deporte, en busca de la cautelar. Ya con la expedición bilbaina en el Ciutat de València, el TAD ha negado la petición de los servicios jurídicos del club. Por lo que Marcelino García Toral ha pasado al plan B.Unai Nuñez ha ocupado el puesto del ondarrutarra en el centro de la zaga. Un once titular en el que ha entrado De Marcos en el lateral derecho y. El resto del equipo ha sido el esperado, cona como referentes del juego ofensivo.A todo gas. Así han comenzado los dos equipos el asalto definitivo. Un toma y daca en toda regla que representa a laA pecho descubierto, Athletic y Levante se han lanzado a por la eliminatoria. Se ha echado en falta más presencia de Unai López y Vesga en la medular, incapaces de dar algo de sosiego al partido. También algo más de contundencia en la defensa bilbaina. Pero no es novedad. Así, pasado el cuarto de hora, una buena combinación entre Morales, Rochina y Roger ha terminado con el gol de este último. Nuñez, la verdad, ha dejado girarse al levantinista, que dentro del área pequeña no ha perdonado.Con el marcador cuesta arriba,. Williams ha comenzado a hacer daño a la espalda de Miramón y De Marcos, un especialista en el desmarque, ha sacado varios centros de nivel. Y en una contra bien lanzada por el delantero bilbaino, este ha asistido a la llegada de Raúl García, que ha sido derribado claramente por Duarte. Tras caer el navarro, Berenguer ha anotado, pero Del Cerro Grande ya había señalado la pena máxima, por lo que el gol no ha subido al marcador.El colegiado ha mostrado la amarilla al central del Levante, aunque el color de la tarjeta podría haber sido otro perfectamente. Acto seguido, como en la ida,y ha puesto las tablas en la eliminatoria. Antes de llegar al descanso,, aunque no quería, casi se mete un gol en propia puerta al intentar despejar un centro de Miramón. Por suerte el balón ha dado en el palo.Y si en el primer acto el trepidante ritmo ha sido la nota predominante,. Las constantes interrupciones han ralentizado el juego y el cansancio ha empezado a aparecer. Las posesiones se han alejado de las áreas rivales y el espectáculo ha ido bajando en intensidad. Poco a poco, a base de constancia, el Athletic ha dado un paso adelante. El Levante no ha sido capaz de revertir la situación, aunque los leones no han aprovechado el dominio. A todo esto,. Y la verdad es que algunos ya estaban bastante fundidos.Con la llegada de la prórroga,, algo inconsciente cuando se lleva mucho partido recorrido, ha planeado en ambos equipos. Momento en el quehan entrado de refresco. Simón, antes de acabar el primer acto del añadido, ha sacado una mano salvadora a Bardhi.Y tras la reanudación iba a llegar la gloria para el Athletic. En un contragolpe casi a la desesperada, Berenguer no se lo ha pensado y ha disparado desde fuera del área., que ha cambiado la dirección del lanzamiento, dejando en la estacada a Aitor Fernández.