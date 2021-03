Iñigo Martínez no jugará la semifinal de Copa

Malas noticias para el Athletic y para Marcelino García Toral. Iñigo Martínez no podrá jugar esta noche ante el Levante después de que el Comité de Apelación haya desestimado el recurso presentado el miércoles por el gabinete jurídico de la entidad rojiblanca. El central de Ondarroa causará baja después de que no se le haya aceptado la cautelar.



De esta forma, Iñigo comenzará a cumplir este jueves mismo la sanción de cuatro partidos que le impuso el Comité de Competición tras su expulsión el pasado viernes en el encuentro de liga que enfrentó al Athletic con el Levante en el Ciutat de València. El colegiado del partido, Isidro Díaz de Mera Escuderos recogió en su acta que el central "golpeó con su mano en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva". A pesar de que las imágenes demuestran claramente que Iñigo Martínez no golpeó con "fuerza excesiva" a Sergio León, Competición le castigó con cuatro partidos.





Su ausencia es una, ya que es el. Así, Marcelino no podrá contar con su bloque titular en el trascendental encuentro de esta noche ante el Levante en el que el premio para quien supere la eliminatoria es alcanzar la final de Copa del próximo 17 de abril en La Cartuja, cita en la que espera el Barcelona, quien apeó anoche al Sevilla De este modo,. El central de Portugalete ya jugó el viernes pasado ante el conjunto granota en un partido en el que cometió penalti sobre De Frutos en la primera mitad. Unai Simón estará en portería, Yuri en el lateral izquierdo y las cuatro posiciones de ataque las conformarán, salvo sorpresa, Iker Muniain, Alex Berenguer, Raúl García e Iñaki Williams. Lasresiden, puesto por el que pugnan Ander Capa y Óscar de Marcos; y en el, donde Unai López, Dani García, Mikel Vesga y Unai Vencedor asoman como alternativas.