Paco López: "El Levante se merece un respeto y de los buenos"

El Levante, de menos a más en el transcurso de una temporada en la que sueña con plantarse en la final de Copa, tiene una cita con su historia este jueves en el Ciutat de Valencia, donde los granotas confían en hacer valer el 1-1 cosechado en San Mamés para superar al Athletic en una incierta semifinal que ha preparado a conciencia Paco López (Silla, 19-IX-1967). El entrenador valenciano, convencido de la capacidad de sus futbolistas para imponerse a los rojiblancos en un encuentro de máxima trascendencia, ha dejado claro en rueda de prensa que "la idea es ir a ganar el partido y vamos a demostrar en el campo que merecemos ir a la final". "Queremos conseguir algo bonito y extraordinario y el grueso de esta plantilla ya sabe lo que es jugar partidos importantes", ha subrayado el técnico levantinista, que ha aprovechado la ocasión para mandar un recado a Marcelino García Toral al apuntar que "voy a ser muy respetuoso con lo que dicen otros entrenadores, pero es verdad y lo voy a reconocer que tengo la sensación de que solo ha jugado un equipo en estos últimos partidos por sus declaraciones".

"El Levante se merece un respeto y de los buenos", ha incidido Paco López agregando que "vale la pena recordar que la plantilla del Athletic cuesta el triple que la nuestra, aunque eso no juega en el campo". "Siento una emoción tremenda y se me pone la piel de gallina por otra parte de escuchar audios de amigos, ver la iniciativa del club con nuestra afición y la ilusión de toda la gente, porque hemos hecho historia ya, pero queremos dar un pasito más en una noche que es para disfrutarla todos", ha subrayado asimismo el técnico de Silla, quien cumple tres años al frente del conjunto granota sin saber "qué tipo de partido se puede dar", toda vez que "cuando juegas contra rivales de este nivel no es solo lo que quieres hacer, sino lo que te dejan hacer".

"Siendo el partido más importante para nosotros por las consecuencias bonitas y positivas, quiero recordar que hemos tenido ya otros partidos que podían considerarse también como una final como Girona, Las Palmas, Rayo Vallecano o Málaga. En aquellos momentos era para evitar algo y ahora para conseguir algo extraordinario", ha añadido Paco López, que ha confirmado la baja del central Sergio Postigo.