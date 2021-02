Garitano: "Los primeros 20 días no vi nada de fútbol"

Gaizka Garitano, destituido el pasado 3 de enero como entrenador del Athletic, ha realizado su primera entrevista tras casi dos meses de silencio. El técnico de Derio, a quien el presidente Aitor Elizegi cesó de su cargo contra todo pronóstico después de vencer al Elche (1-0) en la décimo séptima jornada de LaLiga Santander, se despidió del club con una escueta carta de agradecimiento. Varias semanas después, en una breve conversación con el diario As, Garitano desvela que le costó volver a ver fútbol una vez tocó a su fin su etapa en el banquillo rojiblanco.

"Los primeros 20 días no vi nada. Cuando llevas dos años seguidos en la pomada la verdad es que acabas un poco harto de todo y lo que quieres es desconectar. Las nuestras son etapas muy intensas y solo vives para el equipo. No tienes ganas ni de ver un partido y no quieres saber nada, pero luego ya te entra el mono otra vez y vuelves a ver todo lo que puedes. Al fin y al cabo, con equipo o sin equipo es lo que nos gusta, es nuestro trabajo", detalla el vizcaino.

El técnico afronta ahora una nueva etapa en su vida mientras aguarda la llamada de algún club para volver a sentarse en un banquillo. A pesar del cambio, Garitano reconoce que "no" se aburre: "Todo lo contrario. Estoy haciendo todo lo que no se puede hacer cuando entrenas. Estudio inglés, que llevo muchos años estudiándolo. El idioma es importante para nuestro trabajo. En el Deportivo, por ejemplo, tenía 15 extranjeros y lo mejor es dirigirte a ellos en inglés".

Tal y como apunta, la lectura ha pasado a ocupar mucho de su tiempo libre. "Leo mucho. Me gustan los libros de filosofía, leo sobre los estoicos, novela€ La verdad es que todo lo que cae en mi mano en inglés me lo leo". También la actividad física. "Además, hago mucho deporte. Juego al frontón, voy al gimnasio, ando en bici, juego a pádel, corro, voy al monte€ Todos los días hago algo diferente. Y luego estoy viendo mucho fútbol", agrega.

No hace distinciones entre las distintas categorías un Gaizka Garitano que no oculta que el Deportivo, el equipo al que dirigió durante 24 jornadas en la temporada 2016-17, y que milita ahora en Segunda División B, es uno a los que más está siguiendo: "Veo mucho al Deportivo, no puedo ocultar que estuve allí. También me gusta ver a los filiales. Me gusta seguir a jugadores o entrenadores con los que he coincidido".



SERIE A Y PREMIER LEAGUE

Cuestionado acerca de sus preferencias en lo que a las ligas extranjeras se refiere, el que fuera entrenador del Athletic destaca dos por encima del resto, la Serie A y la Premier League. Así, sostiene que "la liga italiana, que es muy táctica", está entre sus "preferencias". "Hay muchos equipos que juegan con tres centrales. Juegan mucho más al ataque antes. Es un fútbol que está cambiando. El Atalanta es el equipo más representativo de ese cambio. Aunque si tengo que elegir, me quedo con la Premier. Siempre me ha llamado la atención el fútbol inglés", concluye Garitano.