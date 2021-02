¡Awambabuluba Athletic Club!, el disco homenaje por la Supercopa

Awambabuluba Athletic Club! es una bilbainada que rezuma orgullo zurigorri a ritmo de rock & roll y punk. El EP, que editará a mediados de marzo el sello Family Spree, pretende ser un homenaje al club rojiblanco tras la reciente consecución de la Supercopa y en él participan tres grupos vascos, Runaway Lovers, Bonzos y The Daltonics, y uno leonés, Gibones. "El año promete aún más emociones fuertes", indican.

El himno rockero Tutti Frutti, popularizado por el pionero, excesivo y glamuroso Little Richard, incluía el inolvidable Awambabuluba balambambú, uno de los mejores estribillos del rock naciente de los 50. El sello Family Spree lo ha recuperado y adaptado a la pasión por el Athletic en su nuevo proyecto, un EP con cuatro canciones que rezuman "fe rojiblanca y athleticzale" en cada uno de sus surcos.

La borrachera de emociones surgida tras la consecución de la Supercopa, el pasado 17 de enero contra el Barcelona, fue el germen del proyecto. Y su instigador responde al nombre de Bigas, cerebro de la aberrante banda punk de Ponferrada Gibones, "acérrimo sufridor" del club desde la distancia. La respuesta fue la grabación de la canción El león ruge esta noche, en la que vuelve a emerger un guiño a otro clásico musical popular, The lion sleeps tonight.

En ella, ya disponible como adelanto del EP, se alterna el punk peleón con versos forofos –"cariño, siempre quiero estar contigo, excepto las dos horas, las dos horas del partido"– y la narración de goles de Iñaki Williams o de Endika, el realizador en la última Copa lograda por el club zurigorri, en 1984, también contra el Barça, con Maradona y Schuster en sus filas por entonces.





TRES GRUPOS VIZCAINOS



El EP, que se pondrá a la venta en formato vinilo y disco compacto, incluirá otras tres canciones firmadas por sendos grupos vizcainos. El primero que se apuntó fue Runnaway Lovers, la banda de Santi Delgado, que ha grabado una versión del homenaje del rockero sevillano Silvio a su Betis, reconvertida ahora en Athletic de Bilbao, bacalao.

Desde el sello se explica que "tampoco los Bonzos tardaron mucho en decidirse". Esta banda liderada por el getxotarra Juancar Parlange Iturmendi, admirador confeso del punk y la melodía ramoniana aunque también impulsor de otros proyectos como Help Me Devil y First Girl on the Moon, Parlange ha optado por adaptar al sonido de Bonzos del mítico cuplé Athletic, popularizado por La Otxoa en la década de los 80. En este caso, su batería, Ricky, deja las baquetas y se enfrenta al micrófono con la ayuda de los coros de Euskal Lions Taldea y La Triada FC.

La última pata de este disco homenaje al Athletic la sustenta el grupo The Daltonics, banda vizcaina de rock garajero e irreverente, y único participante no perteneciente al sello Family Spree. Ellos contribuyen con una revisión de otra tonada mítica del pub y el rhythm&blues, She does it right, de Dr. Feelgood, ahora transmutada en Se nace rojiblanco para la ocasión. "Esta bilbainada gestada en el cerebro de un berciano es ya una realidad y una joya indispensable para cualquier seguidor del Athletic", adelantan desde el sello.