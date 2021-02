Unai López: "He hecho dos partidos buenos, pero eso no significa nada"

Aunque le reste importancia,atraviesa un buen momento en el Athletic . La llegada de un nuevo entrenador siempre abre un marco de posibilidades para todos los jugadores de la plantilla. Si bien, en el caso del centrocampista de Errenteria, de inicio no le favoreció la llegada de, quien decidió apostar porpara el eje del centro del campo.

Si bien, Unai López se ha reivindicado en los dos últimos partidos. "Estoy contento en lo personal; venía de estar lesionado, de ir entrando poco a poco en el equipo. Este momento sirve sobre todo en lo motivacional. Cuando entras en el equipo y el míster cuenta contigo es satisfactorio, pero nada más que eso. Me toca trabajar. He hecho dos partidos buenos, pero no significa nada. Queda mucho y el objetivo es hacerlo bien muchos partidos para que el míster siga contando conmigo", valoró en rueda de prensa.