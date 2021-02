Berenguer, el depredador inesperado del Athletic

Una tormenta de fútbol y goles ha arrollado al Cádiz en el Ramón de Carranza, donde el Athletic, que ha completado el mejor primer tiempo que se le recuerda con un 0-3 que se quedó corto para la avalancha futbolística que desató para desesperación del conjunto gaditano, se valió de la versión más determinante de un desatado Alex Berenguer para poner tierra de por medio en el luminoso. El extremo navarro, fichado con el curso en marcha previo pago de diez millones de euros al Torino, se afianza como inesperado depredador de un equipo que agradece sobremanera la aportación goleadora de hombres de segunda línea. Con Raúl García e Iñaki Williams como principales referentes en la materia, el de Barañain ha dado un paso al frente para espantar dudas acerca de su rendimiento y demostrar su facilidad para ver portería y sumar tantos para la causa bilbaina.

Desde su llegada a Bilbao el pasado 2 de octubre, sin ir más lejos, Berenguer suma cinco goles en liga en un total de diecinueve apariciones y uno más en Copa, números nada despreciables que le sitúan como tercer máximo artillero rojiblanco en lo que va de temporada por detrás de los anteriormente citados Raúl García y Williams, con siete goles cada uno, así como en el máximo goleador en el campeonato de la regularidad junto con el delantero bilbaino, que rubricó ayer la goleada con una galopada marca de la casa. Suplente habitual desde el aterrizaje de Marcelino García Toral en el banquillo local de San Mamés en beneficio de Óscar de Marcos, quien se había adueñado de la banda derecha del ataque, Berenguer no ha dejado pasar la oportunidad que le ha brindado el técnico para dar un soberano golpe en la mesa con un doblete que bien pudo convertirse en un hat-trick en un primer acto para el recuerdo.

El Athletic, en su versión más convincente y arrolladora, solo ha tenido que esperar cinco minutos para ver recompensada su brillante puesta en escena gracias a un gol de bandera de Berenguer, quien ha hecho buena una asistencia de primeras de Williams para lanzar un túnel a Alcalá y superar a Ledesma en el vis a vis. Lo ha celebrado el navarro junto a sus compañeros sin saber que veinticuatro minutos después, tras el gol de Unai López de libre directo, repetiría para satisfacción propia y colectiva. El navarro, el más listo de la clase, ha visto cómo Iker Muniain filtraba un espléndido balón a la espalda de la defensa del Cádiz que tampoco ha desaprovechado. Su remate, sutil por encima de Ledesma, ha besado las redes gaditanas para poner el 0-3 en el marcador y dejar visto para sentencia un encuentro en el que el de Barañain ha lucido su mejor sonrisa.

Activo y sacrificado en tareas defensivas, ha hecho gala de su capacidad rematadora y de un temple dentro del área que le faltó minutos después para volver a batir al guardameta del Cádiz. En un saque de esquina botado por Muniain, quien ha traído por la calle de la amargura al cuadro andaluz durante los noventa minutos, el balón quedó sin dueño dentro del área y Berenguer ha tratado de embocar con un toque de primeras que se marchó alto. No ha podido colocar bien el cuerpo el de Barañain para dar la dirección oportuna a un disparo franco y sin oposición que le hubiera servido para firmar su primer hat-trick como león. No lo ha hecho, pero su partido, al igual que el del resto de hombres elegidos por Marcelino para actuar de inicio, ha resultado sobresaliente después de no partir de inicio cuatro días antes en la ida de la semifinal de Copa contra el Levante.



"SIN LÍMITES"

Sustituido en el minuto 79 por Ibai Gómez, quien ha disputado sus primeros minutos esta temporada, Berenguer ha destacado tras el encuentro que "hemos trabajado bien en ataque y en defensa y estoy muy contento por los dos goles, aunque podía haber metido un tercero y hay que seguir trabajando para seguir en esta dinámica". "El equipo trabaja muy bien, estamos muy unidos y si continuamos así creo que este equipo no tiene límite", ha concluído el navarro, reforzado y con dos tantos más en su cuenta particular.