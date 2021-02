Marcelino: "Queremos ser mejores y no debemos pensar en qué competición estamos"

El calendario no da tregua al Athletic que mañana afronta un nuevo compromiso poco más de 60 horas después de jugar el exigente duelo de Copa del pasado jueves ante el Betis y que supuso el billete de los rojiblancos a las semifinales. Marcelino García Toral es consciente de estos escasos márgenes en el tiempo, pero no se queja. "Es mejor está situación que la de no haber jugado ante el Betis y no seguir en la Copa. Tenemos que intentar recuperarnos lo mejor posible, hay poca distancia entre un partido y otro, pero en lo mental es un refuerzo el hecho de jugar contra el Betis y eliminarle en su casa. No nos debe costar cambiar de chip, porque la liga es la competición de la regularidad, queremos ser mejores y no debemos pensar en qué competición estamos", ha reflexionado el técnico rojiblanco, que ha anunciado que efectuará algunos cambios en el once para el encuentro de mañana frente al Valencia, "con el único fin de intentar ganar porque nos colocaría en una buena situación y escalaríamos algunas posiciones es en la tabla. Es un partido, por tanto, de grandes alicientes".

Alicientes que también se detectan en el plano personal, una vez que se reencuentra con el equipo que entrenó antes de recalar en el Athletic. "No cabe ninguna duda de que es un partido diferente. Estuvimos allí dos temporadas que fueron extraordinarias. El Valencia es historia, muy bonita, imborrable, pero ahora el Athletic quiere ganar este partido y hará todo lo posible para que sea así", ha concretado Marcelino, que ha dicho que no guarda rencor hacia ninguna de las personas que propiciaron su salida de la entidad che en septiembre de 2019.





SIN NICO WILLIAMS



Marcelino no quiere lamentarse de las sensibles bajas que cuenta, especialmente en el matiz ofensivo, al no poder disponer de Raúl García por sanción, ni de Muniain y Villalibre, por lesión, ambas musculares de carácter leve, aunque el técnico no puede aventurar si estos dos últimos estarán en condiciones de jugar el jueves ante el Levante. Sí ha reconocido que habían manejado la posibilidad de citar a algún delantero del Bilbao Athletic e incluso Nico Williams ha aparecido en la lista inicial de convocados que luego ha corrigido el club: "El Bilbao Athletic jugaba un partido importante esta tarde, se decidió que jugaran todos y creemos que si han jugado hoy noventa minutos en un campo de máxima exigencia y sin realizar ningún entrenamiento con nosotros, decidimos no incluir a ningún jugador".



Sobre el Valencia, el entrenador rojiblanco prefiere no hacer comparaciones con el que tuvo a sus órdenes durante dos temporadas: "Tiene muy buenos futbolistas a nivel individual y algunos los conozco muy bien. Tenemos que tener cuidado con sus transacciones y ser muy intensos y verticales, además de defender muy bien€ Ojalá saquemos la versión del partido del Getafe. Nuestra intención es perseguirlo y conseguirlo, no podemos convertirlo en una situación puntual".