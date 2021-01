Marcelino "no haré una revolución en el sistema" ante el Getafe

Marcelino García Toral, técnico del Athleic, ha confirmado que Iñigo Martínez causará baja para el partido de mañana en San Mamés frente al Getafe, en el reencuentro de los leones con la liga 19 días después, una vez que el central no ha superado las molestias en el sóleo que le impidieron acabar la final de la Supercopa frente al Barça y jugar en el estreno de la Copa ante el Ibiza.

"No podemos correr riesgos con un calendario muy apretado por delante, por lo que tenemos que ser prudentes con las lesiones musculares", ha apuntado el técnico asturiano.

MARCELINO EN RUEDA DE PRENSA



CENTRARSE EN LA LIGA



Marcelino quiere pasar página al éxito de la Supercopa y centrarse en la liga, donde la situación clasificatoria no es solvente para el Athletic. "Estamos en una posición que no está acorde a nuestro potencial, estamos más cerca de las posiciones de descenso que de las de Europa, por lo que tenemos que ganar un partido que va a ser muy difícil", ha expresado el entrenador rojiblanco, que tiene muy claro que no hará demasiados cambios en su sistema pese a que el Getafe es un equipo de perfil opuesto al Real Madrid y el Barcelona.

"No vamos a llevar a cabo modificaciones cada semana en función del rival, sabemos que donde somos fuertes, tenemos que serlo más, y donde somos menos fuertes, intentar mejorar. Es un equipo diferente en la forma de jugar, que concede poco y te obliga crear", ha insistido Marcelino, que anhela que por primera vez desde que ejerce al frente de los leones no encaje gol alguno.