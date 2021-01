Un futuro para el Athletic marcado por el optimismo

El futuro, a pesar de las crecientes dificultades a las que se ve sometido el Athletic año tras año, no preocupa a quienes conocen de primera mano el trabajo de cantera que se ha realizado a lo largo de los años en Lezama, factoría que "sigue dando sus frutos", tal como remarcan voces autorizadas del actual entorno rojiblanco. Jose Mari Amorrortu, quien abandonó su cargo en Lezama en enero de 2019 para dejar paso a Rafa Alkorta, afirma que ve "muy bien" la academia del Athletic de cara al futuro, dado que "hay una preocupación general por la mejora de los jugadores, un sentido de la pertenencia y una serie de intangibles que muchas veces no se pueden cuantificar, pero hacen que los jugadores que crecen en Lezama y en el marco del fútbol vizcaino tengan ese plus de competitividad e identidad que les ayuda a superar las dificultades".

"En Lezama debe persistir ese espíritu de mejora continua para buscar la excelencia en todos los aspectos del desarrollo de los jóvenes", dictamina Amorrortu, mientras que otro ilustre como Andoni Zubizarreta, director deportivo del Athletic entre 2001 y 2004, señala que "no estoy dentro del club ahora, pero uno de los puntales y de los elementos básicos del Athletic es Lezama, que tiene que seguir siendo un polo de innovación en el futuro donde surjan talentos desde jugadores hasta entrenadores, fisios, médicos y todos los elementos que rodean al fútbol incluyendo aspectos como el conocimiento y la tecnología".

Carlos Terrazas, sabedor del significado de estar al frente de Lezama, indica que "sigo al Athletic desde mi condición de socio y aficionado y no conozco los pormenores actuales, por lo que no puedo tener una opinión válida para establecer un diagnóstico a futuro, pero estoy seguro de que se sigue con las líneas maestras e inalterables que hay en la entidad y que, afortunadamente, le dan esa condición de club que sabe que representa un legado histórico con el cual debe continuar". "El Athletic está en una semana optimista por el título de la Supercopa y competir por ganar una liga será muy complicado con su filosofía, pero estar orgulloso de tenerla y ser consciente de todo lo que se consigue y de cómo se consigue te da la ventaja de estar definido como club", valora asimismo otro antiguo coordinador de Lezama como Luis Fradua.

"BUEN RENDIMIENTO"

"El futuro se presenta cada vez más complejo para el Athletic, pero soy optimista porque seguimos sacando gente de abajo que compite con suma dignidad, ganando incluso una Supercopa contra Madrid y Barcelona", afirma el también excoordinador rojiblanco Luis Solar, mientras que Javier Irureta, con experiencia también en dichas labores, se abraza al mismo optimismo sabedor de que "todos los sistemas y las maquinarias que hay hoy en día en Lezama están a la última dando un buen rendimiento para lo que significa y necesita el Athletic".