Marcelino: "Los jugadores tuvieron coraje para dar la vuelta al partido"

El Athletic, después de saborear al máximo el suspense al que se vio abocado en la edición copera del pasado curso, volvió a sonreír el jueves sobre la bocina en el torneo del K.O. para plantarse en octavos de final a costa del Ibiza, rival de Segunda B que exigió de lo lindo a los rojiblancos en un cruce "difícil" en el que "había que tener eficacia y la tuvimos", según remarcó Marcelino García Toral en su rueda de prensa posterior al choque. El asturiano, satisfecho con el trabajo realizado por sus pupilos durante los noventa minutos, destacó que "los jugadores tuvieron coraje y sacrificio para dar la vuelta al partido".

"Sabíamos la incomodidad que nos iba a suponer este partido, porque el rival es el mejor con diferencia de Segunda B y había metido aquí cinco goles al Celta. A esa dificultad se añadió el viento y el césped sintético", analizó el entrenador del Athletic, quien aseguró que "no me puse nervioso con el gol del Ibiza", el cual llegó en una acción "esporádica". "El rival nos generó muy poco y estamos muy satisfechos por ello al estar siendo cada vez más sólidos en defensa, mientras que en ataque no acertamos del todo a finalizar las ocasiones, aunque veníamos a conseguir la clasificación y lo conseguimos", incidió Marcelino, quien también se mostró contundente al señalar sobre la composición de la alineación que "por supuesto que volvería a hacer el mismo once, porque reflexiono mucho las decisiones que tomamos y qué pensarían los jugadores si este partido lo hubiéramos jugado otra vez los mismos".









"Muchos de los jugadores que entraron esta vez nos ayudaron a ganar al Real Madrid y al Barcelona, por lo que hicimos los cambios que procedían para transmitir a los futbolistas que son importantes para el Athletic y que los necesitamos", incidió al respecto el de Villaviciosa, quien adelantó acto seguido que "nuestra idea es ir rotando, porque durante el mes de enero no podemos jugar con los mismos once jugadores siempre, ya que necesitamos mucho esfuerzo y trabajo en cada partido y debemos hacer partícipes a todos". "Teníamos también alguna baja por sanción y creemos que pusimos en el campo un once con la suficiente capacidad para ganar el partido", concluyó Marcelino, pues "no queremos cargarnos a medio equipo a mitad de febrero con lo que ello conllevaría para la parte final de la temporada".

Sin querer entrar a valorar individualmente a futbolistas que estrenaron titularidad bajo sus órdenes en Ibiza, dado que "sería imprudente e injusto por mi parte", el técnico rojiblanco, favorable al videoarbitraje y con la sensación de que el gol anulado al cuadro balear fue en fuera de juego, reconoció que para no pasar apuros hasta el pitido final sus hombres tendrían que haber estado "mejor en todos los aspectos, pero era muy difícil".



CARCEDO, "MUY ORGULLOSO"



El entrenador del Ibiza, Juan Carlos Carcedo, también valoró en términos positivos lo observado sobre el césped de Can Misses, toda vez que "nos vamos con la cabeza muy alta de la Copa". "Nuestros jugadores lo han dado todo en el campo, estoy muy orgulloso de ellos y ahora nos centraremos en la liga".

