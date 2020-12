Garitano: "Había que ganar sí o sí"

El Huesca, último en la clasificación y segundo equipo más goleado de LaLiga junto a Celta, Granada y Valladolid con veinte tantos en contra en trece jornadas, disfrutó en San Mamés de la primera mitad más plácida del curso, pero no sobrevivió a un segundo acto en el que el Athletic, tras una soberana dosis de sufrimiento, abrió la lata desde los once metros por mediación de Kenan Kodro para dar así un balón de oxígeno a Gaizka Garitano, quien calificó como "muy importantes" los tres puntos sumados en un encuentro que "había que ganar sí o sí".

"Sabíamos que iba a ser difícil y que íbamos a tener que trabajar y madurar el partido como sucede siempre con el Huesca. En la primera parte nos ha costado mucho y hemos tenido que hacer un trabajo fuerte de presión defendiendo bien, mientras que en la segunda parte el equipo se ha podido manejar bastante mejor y a mí me ha gustado", resumió el técnico derioztarra, quien puso en valor dejar la portería a cero y no haber concedido ocasiones de gol a lo largo de un envite que en el segundo acto "se veía que iba en una única dirección y estamos contentos por haberlo sacado adelante". Cuestionado por la entrada al campo de Unai Vencedor tras el descanso, Garitano reconoció que se debió a su "buen manejo del balón", si bien defendió su apuesta inicial por Dani García y Mikel Vesga al advertir que "Dani lleva dos años haciéndolo muy bien, Vesga también lo ha hecho muy bien y para mí todos los jugadores son válidos para jugar en el Athletic".

En cuanto a las luces y sombras del juego exhibido, el de Derio advirtió que "hemos ido de menos a más con ese nerviosismo de saber que teníamos que ganar". Garitano, no en vano, no considera que el juego gris del equipo, más allá de la crucial victoria, provoque que el colectivo perdiese crédito anoche, sino "todo lo contrario, aunque el crédito lo ponéis vosotros". Tampoco le gustó al técnico la pregunta de si considera que tras el triunfo de ayer se comerá el turrón, a lo que respondió: "¿Alguna pregunta más o€?".







Sí la hubo. Y tuvo como protagonista a un sacrificado Yuri Berchiche, quien hizo de tripas corazón una vez más para aguantar sobre el verde para satisfacción de Garitano, quien apuntó al respecto que el lateral tuvo en la primera mitad "un momento de agobio, le pregunté, pero en el descanso se le pasó y esos pequeños problemas que ha tenido los está superando poco a poco". Con la victoria ante el Huesca, el Athletic pone ya los cinco sentidos en la visita al Villarreal, próximo rival en liga de los leones.

Míchel, tocado

Anoche, en el bando rival, Míchel protagonizó la otra cara de la moneda al asomar cariacontecido y apesadumbrado en rueda de prensa tras ver cómo sus hombres perdían un valioso punto en los minutos finales. "No nos hemos venido abajo al final, ha sido una jugada aislada dentro de un partido muy igualado y con pocas ocasiones de gol en el que buscábamos quitarles el balón y lo habíamos conseguido en los veinte últimos minutos, pero al final en una acción que me dicen que venía de una falta previa y que no hemos defendido bien se nos ha puesto todo muy cuesta arriba al quedar ya muy poco tiempo", resumió el técnico madrileño, quien resaltó que "los pequeños detalles marcan los encuentros y esta vez nos han hecho perder".