La Junta Directiva del Athletic es clara: no hay hueco para Llorente

Fernando Llorente (Iruñea, 26-II-1985) no volverá al Athletic. No al menos a corto plazo, aunque su nombre volverá a sonar con fuerza cuando en enero se abra la próxima ventana de fichajes. Entonces, como si se tratase de un soniquete que se repite año tras año, coincidiendo siempre con unas fechas muy concretas además, el debate sobre la idoneidad o no de su fichaje volverá a salir a la palestra. Pero la decisión de la Junta Directiva que preside Aitor Elizegi, y más concretamente de la comisión deportiva que lidera Ricardo Hernani, es clara: no hay hueco para Llorente. No al menos a día de hoy. Como tampoco lo hubo en ventanas de fichajes pretéritas, cuando el club también sondeó incorporar al atacante, pero el resultado fue el mismo que el de ayer. La falta de quorum entre los directivos, que no "división", como señalan a este periódico las fuentes consultadas, ha frenado en más de una ocasión, siendo ayer la última y quién sabe si la definitiva, la llegada de un Llorente que estaba como loco por regresar a Bilbao y que sabía de primera mano que tanto el director deportivo, Rafa Alkorta, como el entrenador, Gaizka Garitano, suspiraban por sus servicios. Más aún ahora, cuando el equipo está inmerso en una preocupante crisis deportiva.



Cerrado el mercado de fichajes esta pasada medianoche, Llorente seguirá en el Nápoles, donde su papel es residual -hasta el punto de que en Italia aseguran que no ha sido inscrito para participar ni en la Serie A ni en la Europa League-, tras rechazar las propuestas que hasta ayer tuvo sobre la mesa de otros dos equipos transalpinos como la Sampdoria o el Hellas Verona.







EL PAPEL DE LOS JUGADORES

Llórente quiere venir, la directiva duda por la presión social y los compañeros le recibirían con los brazos abiertos! Así está ahora el tema Llorente. Esta tarde se decidía "no" pero ahora mismo la presión de unos y otros puede motivar un cambio. Vaya ultimas horas. — Jose Manuel Monje (@monjeondavasca) October 5, 2020

Sobre la balanza, como ya ha sucedido en alguna otra ocasión, se pusieron losque a buen seguro levantaría ampollas en buena parte de la masa social del club. Fue precisamente ese el motivo principal por el que finalmente se decidió no abordar una operación que, eso sí, desde el entorno del futbolista asumían desde primera hora de la tarde que no se concretaría.destapó la liebre y las noticias se sucedieron a lo largo de una intensa tarde, al menos en las redes sociales, toda vez que la posibilidad de que se concretara elque según narró TeleBilbao llegaría, nunca pareció estar demasiado cerca, como finalmente así ocurrió., donde también existen dudas, entre otras cuestiones por su edad, 35 años, y porque en las tres últimas campañas ha anotado 14 tantos en total, toda vez que el apartado económico no parecía que fuese a resultar un problemaen 2013, sin querer renovar su contrato pese a que lo intentaron Fernando García Macua en primera instancia, y Josu Urrutia, con una propuesta que el propio delantero calificó de "irrechazable", después, pudo con los deseos del técnico y el director deportivo. Unque tendrá hoy la posibilidad de explicar su versión de los hechos durante la presentación de Álex Berenguer , la única cara nueva del mercado veraniego más largo y extraño que se recuerda y que ha estado muy condicionado por la pandemia del coronavirus.Hasta ayer, cuando eltocó a su fin en Europa, quien de manera pública más había forzado para contar con Llorente había sido el propio Garitano. Hasta el punto de que el pasado jueves, tras la disputa del encuentro ante el Cádiz, en el que el Athletic fue incapaz de conseguir si quiera un empate frente a un equipo que jugó prácticamente media hora con dos futbolistas menos sobre el terreno de juego, y sabedor de que la incorporación de Berenguer era un hecho, pidió que le trajeran un nueve. "Cuando no tienes un delantero centro referencia€ Tenemos carencias que no son fáciles de solventar", declaró el técnico, a quien Aitor Elizegi no ha colmado sus deseos, no del todo, al menos. un presidente que tomará la palabra este jueves después de muchas semanas de silencio y que, según distintas informaciones, en esta ocasión sí era partidario de incorporar a Llorente.En la ecuación, tal y como informó en la tarde de ayertambién entraron algunos futbolistas con peso en el. Estos, al parecer, se habrían puesto en contacto con el máximo dirigente rojiblanco para hacerle llegar su conformidad con el fichaje del futbolista del Nápoles, sin que dicha presión cristalizara finalmente en su contratación.Así las cosas, el culebrón Llorente, que fue más corto que en ocasiones anteriores pero que tuvo más visos de concretarse que nunca, tocó a su fin con el delantero en Italia ysin poder contar con un futbolista por el que suspiraron. Un atacante de 35 años que dejó tirado al Athletic siete años atrás, que cuajó una muy buena temporada en su primer año en la Juventus (2013-14, con 17 goles en liga), una gran actuación que repitió en el Swansea (2016-17, 15 goles en la Premier), pero que en sus otras cinco campañas lejos de Bilbao, con pasos por el Sevilla y el Tottenham, además de Juventus, Swansea y Nápoles, nunca ha superado la barrera de los siete goles en liga.