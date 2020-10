Berenguer, protagonista del Alavés-Athletic: el primero de muchos

GAIZKA Garitano ya tiene a sus órdenes al futbolista por el que suspiró durante semanas. No escondió el técnico su deseo de contar con el polivalente futbolista que ha disputado las tres últimas temporadas en las filas del Torino, hasta el punto de que hizo público su deseo, aunque evitó dar su nombre, de que el club le fichara, algo poco habitual en el mundo del fútbol, en el que se procura evitar cualquier pista, especialmente en lo que a posibles incorporaciones se refiere, con el claro objetivo de que no se infle el coste de una operación. Pero en este Athletic hace tiempo que se telegrafían muchas cuestiones sin que uno sepa si se trata de algo bueno o malo, aunque seguramente se acerque más a lo segundo. Sea como fuere, la Junta Directiva y la dirección deportiva han atendido a una de las peticiones del técnico, pero solo a una, ya que según diversas fuentes y atendiendo también a unas recientes declaraciones del entrenador, concretamente a las que realizó tras el encuentro ante el Cádiz, Garitano también puso sobre la mesa de Rafa Alkorta los nombres de Fernando Llorente y Javi Martínez. Estos, salvo giro radical de los acontecimientos en un mercado que toca hoy a su fin, no volverán al Athletic, club en el que ya ha debutado Alex Berenguer.

Llegar y besar el santo. O algo parecido, al menos. Las horas volaron para el navarro desde que en la tarde del viernes se hiciera público que el conjunto rojiblanco y el italiano habían alcanzado un principio de acuerdo para que este recalara en Bilbao. Pasó el pertinente reconocimiento médico en la mañana del sábado, se estrenó por la tarde con los que son ya sus nuevos compañeros y Garitano le incluyó en la lista de convocados para el derbi ante el Alavés. Un partido que pasó a ser muy especial para él, ya que el técnico le hizo debutar en la recta final del encuentro, con doce minutos aún por disputarse, mientras el equipo trataba de encontrar el empate, objetivo este para el que tampoco tuvo demasiada fe. La entrada de Berenguer al terreno de juego fue toda una declaración de intenciones y supuso también un toque de atención a la plantilla, especialmente a aquellos que menos minutos juegan y que pueden actuar en alguna de las posiciones en la que lo puede hacer el navarro. Algo así como "espabilidad, que tenéis más competencia".

Berenguer se ubicó en la posición de extremo derecho, pese a que en los últimos años ha venido ejerciendo de carrilero izquierdo. Diestro de pie, en los dos partidos disputados este curso con el Torino ejerció de media punta, en lo que es una clara muestra de su polivalencia. Todo lo que no sea que el navarro salga de inicio en el próximo encuentro, el que medirá al Athletic con el Levante el fin de semana del 17 y 18 de este mes, será toda una sorpresa, ya que para eso es una petición expresa del técnico. Un Garitano al que, desde su llegada al club en diciembre de 2018, la dirección deportiva, con Alkorta a la cabeza, ha reforzado con Ibai Gómez y Kenan Kodro, dos futbolistas que apenas cuentan para el entrenador. El domingo, sin apenas tiempo para entrar en contacto con el balón, dejó alguna pincelada de su calidad técnica, pero poco más. Su validez para el equipo se determinará con el paso de los partidos.

No parece que Berenguer vaya a seguir el mismo camino que los que son ya sus compañeros, no al menos a corto plazo, especialmente por la inversión realizada por el club. A la espera de que se conozcan los datos concretos de la operación, todo apunta a que el Athletic ha tenido que abonar una cifra en torno a los diez o doce millones para contratar al navarro. Del total, 1,5 kilos han ido a parar a las arcas de Osasuna, club en cuya cantera se formó Berenguer y que al traspasarlo al club italiano en el verano de 2017 puso una cláusula por la que recibiría dicha cantidad si el futbolista acaba en las filas rojiblancas.

Tras su debut, el navarro aseguró que todo "ha pasado muy rápido". Dijo estar "contento" por el estreno, "pero triste por la derrota". Así, aunque apenas ha tenido tiempo para conocer a sus nuevos compañeros, se mostró confiado en que sacarán "adelante" la situación "porque se ve que esto es una familia". Por último, reconoció que el parón le va a "venir bien" para habituarse al "equipo". El de ayer fue el primero de los muchos partidos que se intuye que jugará. Al menos mientras Garitano siga en el banquillo.

Alex Berenguer se estrenó en la posición de extremo diestro, aunque puede actuar en ambas bandas así como en la media punta