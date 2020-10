Las notas de Pako Ruiz: Raúl García, el mejor

De mal en peor. El Athletic, como ocurriera el curso pasado, volvió a hincar la rodilla en Mendizorrotza y lo hizo en un nuevo partido horroroso por parte del colectivo rojiblanco, donde hubo muy poquito que mereció la pena destacar, quizá lo único el matiz combativo y competitivo que puso Raúl García, aunque sin recompensa alguna.





"Hay que reconocer que no estamos como debemos estar. A partir de ahí, solo queda trabajar para mejorar"

"Sacaremos esto adelante. El equipo es una familia"



EL MEJOR: RAÚL GARCÍA

Tras un primer acto tranquilísimo, el Alavés le examinó en dos cabezazos. No pudo detener el de Ely y sí el de Joselu que evitó el 2-0. Indeciso en una salida.. No encuentra su mejor nivel y sufrió en algunos minutos. Sin estar bien, participó en dos de las tres llegadas con fuste, con asistencia en la última ocasión de Raúl García.. El de Repelega no ha llegado a reivindicarse ni ha hecho olvidar a Yeray, porque ayer, pese a acertar en dos anticipaciones, cometió otro grueso error ante Lucas Pérez que casi cuesta el 1-0.No fue el de días anteriores y flojeó a vuelta de vestuarios, cuando Lucas Pérez le generó muchos apuros. Cometió la falta que propició el tanto de Ely.. Fue de los pocos que lo intentó en ataque y presumió de buenas intenciones, aunque tuvo algún pequeño error defensivo. Los problemas de pubis le mandaron a la caseta.Estuvo cumplidor en las fases iniciales en su faceta de taponar al rival, pero no tuvo impacto alguno a la hora de generar fútbol. Le marcó su tarjeta.Quiso pero no pudo, si bien de sus botas salió el poquito juego que asomó el equipo durante la recta final del primer periodo. Desaparecido a vuelta de vestuarios.. Fue la gran novedad en el once inicial y quiso sumar en la media punta con un par de buenos gestos técnicos, pero le falta sacar un punto más de gen competitivo.. La llegada de Berenguer y la irrupción de Morcillo le obligaban a mostrar cosas para hacerse valer, pero el bilbaino, lejos de ello, falló caso todo lo que tocó.. Ni se acerca al jugador que se esperaba y es una mala noticia para el Athletic. No sumó nada y no acertó a la hora de dar un pase a Sancet en boca de gol.. Compareció ante la lesión de Berchiche, pero el de Zumarraga no aportó plus alguno. Cometió un grave despiste ante Edgar.. Fue suplente y cuando le tocó competir no lo hizo. Perdió un balón comprometido y no fue capaz de romper la zaga local.. Garitano le rescató como una probable solución y el zornotzarra arrancó con buenos detalles, pero fue a menos en sus prestaciones.. El entrenador dijo en la víspera que es "nuestro nueve" para ser de nuevo suplente. Jugó un puñado de minutos sin fortuna.. El fichaje del Athletic se mostró nada más llegar, aunque su presencia se entiende más como un gesto de cara a la galería.El navarro, ayer capitán, sacó a relucir su genética, pero lo hizo sin apenas compañía del resto del colectivo, por lo que se quedó prácticamente solo ante el peligro. Fue el único rojiblanco que remató, en dos ocasiones, ganó balones y lo intentó hasta el final, aun a sabiendas que no completó un encuentro notable.