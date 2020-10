Garitano: "Estoy responsabilizado y preocupado con la situación"

El Athletic, plomizo, sin ideas en ataque y superado por segundo partido consecutivo por un rival que aguantó en pie en inferioridad numérica sin apenas sobresaltos, mordió el polvo en Mendizorrotza para sumar así su tercera derrota en cuatro jornadas y dejar en una delicada tesitura a Gaizka Garitano. El técnico, cada vez más discutido al frente de un equipo que no carbura, lamentó la derrota en un derbi "igualado" que le deja "preocupado y responsabilizado con la situación, porque no hemos hecho un buen comienzo de liga". "Sabíamos que este partido podía resolverse a balón parado, como así ha sido, y no nos han sacado ningún córner en los noventa minutos, pero la falta del gol la podíamos haber evitado o haberla defendido bien, porque sabíamos que era la fortaleza que tenían", expuso sobre el desarrollo del encuentro el derioztarra.



El entrenador rojiblanco, en ese sentido, volvió a destacar que la falta de capacidad para hacer gol "hace mella, porque, aunque dominamos mucho, estamos cerca del área rival y acabamos el partido con todos los jugadores ofensivos del equipo en el campo, nos cuesta encontrar ese remate y también fallamos pases en balones que en esta categoría no se deberían perder, pero tenemos otras virtudes y tenemos que explotarlas al máximo". "Estoy convencido de que el equipo es capaz de cambiar la dinámica y yo me encuentro bien, sé lo que es el fútbol, las dificultades que tenemos y estoy con ganas de trabajar y revertir la situación. Llevo tiempo en el fútbol y he estado en situaciones buenas y malas. Cogí el equipo en descenso y no hemos empezado bien, pero trabajo no va a faltar", expuso asimismo Garitano, quien agregó al respecto que "acabamos de empezar la temporada, estamos en la jornada cinco y tenemos que mirar hacia delante". "No hay otra fórmula que seguir trabajando y dar un empujón a los jóvenes también, porque hay mucho tiempo por delante para revertir la situación", incidió el de Derio, quien apuntó que "no hay otra medicina para la confianza que los resultados, pero miedo a perder no creo que haya. Los cambios que hemos hecho han sido todos ofensivos y jugamos con la defensa altísima".

PESIMISMO EN EL ENTORNO



En cuanto al pesimismo que brota en el entorno rojiblanco, el técnico no tuvo reparos en admitir que "nos llega, también por las ruedas de prensa y lo que nos decís y llevamos tiempo en el negocio para saber de qué va esto, pero tenemos que estar unidos y convertir en optimismo ese pesimismo a partir del próximo partido". Para conseguir dar la vuelta a la situación y dejar atrás una mala dinámica de resultados fruto de un juego que ha dejado de ser productivo, Garitano hizo hincapié en que "no conozco otra manera que mantener el espíritu alto, trabajar, tener fe y estar unidos, porque la temporada es larga y queda mucho". Por ahora, el Athletic llega al parón segundo por la cola.