Garitano: "Los objetivos del Athletic son los más ambiciosos del mundo"

Gaizka Garitano subrayó que los objetivos del Athletic para esta temporada "son los más ambiciosos del mundo" y rechazó la interpretación de sus declaraciones del pasado jueves tras perder frente al Cádiz cuando dijo que "la Primera no está fácil" para el equipo rojiblanco.

"No pongáis palabras que no he dicho. He dicho que cada partido es difícil para el Athletic y para todo el mundo. La Primera es muy igualada y cualquier club con menos nombre que el nuestro es difícil para cualquiera", recalcó el técnico vizcaíno en la rueda de prensa previa al partido frente al Alavés.

"Hay mucha igualdad y a todos nos cuesta. Es lo que quería decir, no lo que me estáis diciendo. No he dicho nada de la permanencia ni nada de eso", incidió Garitano, quien es "consciente" de "dónde tiene que estar el equipo por historia, club y afición".

"El año pasado llegamos a la final de Copa y sabemos lo que se nos exige y lo que trae cada derrota. Tenemos bastante claro dónde estamos y los objetivos que tenemos, que son los mas ambiciosos del mundo", incidió.

PARTIDO EN MENDIZORROZA

Sobre el encuentro del domingo en Mendizorroza apuntó Garitano que espera a un Alavés "muy físico" y "fortísimo en el juego aéreo" que además tiene "buen contraataque" y delanteros "muy buenos, con velocidad y remate" como Lucas Pérez, Joselu, Guidetti o Deyverson.

"Por nuestra parte trataremos de mezclar jugadores que se asocien bien con otros físicos que te exigen este tipo de partidos en el que va a haber muchos duelos", explicó.

El técnico de Derio, por otro lado, destacó "a nivel estadístico" los datos que ha ofrecido el Athletic en los tres primeros partidos "son buenos" ya que son el equipo que "menos concede en LaLiga, al que menos le tiran a gol y entre los tres palos", si bien "con lo poco que nos han hecho nos ha hecho cuatro goles".

"Defendemos bien y estamos jugando bastante en campo contrario, centrando mucho, pero nos falta generar ocasiones más claras. El dominio que hemos tenido no se ha visto recompensado con goles y en los últimos metros nos ha costado. En eso es en lo que tenemos que mejorar", admitió.

SOBRE WILLIAMS Y MUNIAIN

Por último, cuestionado sobre el irregular rendimiento en este arranque liguero de dos futbolistas fundamentales como Iñaki Williams e Iker Muniain, a quienes sustituyó el pasado jueves a media hora para el final del encuentro, confía en que "poco a poco irán cogiendo el nivel que tienen, que es muy alto".

. En Eibar hizo muy buen partido y poco a poco irá cogiendo el tono físico del cual depende mucho su juego.. Siempre está aportando desde que estoy yo. Que los haya cambiado es normal porque con los cinco cambios intentamos reactivar con los jugadores que salen desde el banquillo", explicó.