El Athletic abona doce millones por Berenguer

Con el eco del desastre ante el Cádiz aún retumbando en los oídos, el Athletic anunció ayer a la hora del café que tenía un "principio de acuerdo" con el Torino que permite a Álex Berenguer recalar en San Mamés para cuatro temporadas, hasta junio de 2024. Cierto es que el mercado cerraba el lunes, pero Ibaigane no ha querido esperar más para oficializar una operación en la que se había empeñado Gaizka Garitano. Berenguer, de 25 años, será sometido al pertinente examen médico hoy temprano y su presentación tendrá lugar la semana que viene, en un día aún por concretar y aprovechando que la competición liguera se interrumpe. Está por ver si el nuevo futbolista rojiblanco, que viene de participar en un par de citas con el Torino, es incluido en la lista para el derbi de Mendizorrotza de mañana al mediodía.

?? Álex Berenguer pasa el reconocimiento médico en @ImqEuskadi#AthleticClub ?? — Athletic Club (@AthleticClub) October 3, 2020

El fichaje estaba a punto de caramelo por la parte que corresponde al jugador. Hace ya un tiempo que el Athletic contaba con su visto bueno, los términos del contrato estaban perfectamente consensuados. Berenguer deseaba venir, lo dejó claro en las conversaciones que mantuvo con los dirigentes del Athletic, pero faltaba lograr que el Torino rebajase sus pretensiones. No hay información fidedigna al respecto de lo que ha desembolsado el Athletic, aunque la entidad italiana solicitó 14 millones de euros cuando desde Bilbao se le hizo llegar el interés por el extremo. Ibaigane confiaba en que cediese algo según se acercaba el fin del plazo para efectuar traspasos. Es complicado confirmar si tal cosa se ha producido. La prensa especializada italiana asegura que el Athletic ha abonado 12 millones. En dicha hipótesis, Aitor Elizegi habrá asumido destinar en torno a los veinte por hacerse con los servicios de Berenguer, una cantidad considerable en el presente contexto económico.

Para calibrar la verosimilitud de los datos apuntados, hay que considerar que en el verano de 2017 el Torino pagó a Osasuna cerca de 6 millones por captar a Berenguer y se comprometió a devolverle 1,5 millones al club navarro en el supuesto de que el jugador terminase en las filas del Athletic. Al haberse consumado la citada posibilidad y sabido el precio de salida en que le tasó tras la llamada del Athletic, se antoja razonable que el Torino vaya a ingresar como mínimo diez millones limpios por un hombre que además entraba en los planes de Marco Giampaolo, su técnico hasta ayer mismo.

?? Principio de acuerdo por Álex Berenguer. #AthleticClub ?? — Athletic Club (@AthleticClub) October 2, 2020

Berenguer hizo sus mejores números el pasado curso, marcó en seis oportunidades y sirvió cuatro pases de gol. En total, en sus tres años en el calcio ha hecho nueve goles, una cifra discreta, en la línea de su aportación en la temporada que jugó con Osasuna en Primera, con un único gol en su cuenta. Al menos hasta la fecha, Berenguer no se ha distinguido por la efectividad rematadora, pero esta realidad no ha sido óbice para que Garitano se fijase en él.

la prioridad

El entrenador pidió a Elizegi y Rafa Alkorta el fichaje del extremo nacido en Barañain antes del verano, y desde entonces no ha dejado de insistir en ello, tanto en privado como a través de los medios. Pese a que la rumorología engordó el caldo de los posibles refuerzos con el nombre de Javi Martínez, el que quería Garitano desde un principio era Berenguer. De todos modos, el Athletic pulsó también a Martínez. Era una gestión baldía puesto que los términos económicos de la oferta extendida al centrocampista del Bayern de Múnich equivalían a pagarle en dos años menos de lo que ahora gana en uno solo. Así todo, entre pitos y flautas, para el Athletic el asunto se ponía por encima de los 25 millones. Bueno, pues no hubo ni respuesta desde Alemania, como informó este diario hace un par de semanas. Para entonces, el tiro estaba completamente centrado en Berenguer. Era o él o ninguno. Los resultados del equipo, en especial el último, no han hecho sino adelantar en unas horas el anuncio del fichaje.

Lo llamativo de la adquisición de un hombre acostumbrado a moverse por ambas bandas y que alguna tarde ha jugado por dentro, a la espalda del delantero, es que aterriza en una plantilla donde esta temporada se han juntado una serie de jugadores que ocupan esas posiciones. Acaba de salir Gaizka Larrazabal, cuyo dorsal, el 12, será seguramente el que tome Berenguer, pero resulta que en la primera jornada debutó Jon Morcillo, titular en los tres encuentros celebrados, y el pasado jueves hizo lo propio Iñigo Vicente. Por pura lógica, el recién llegado parte con más opciones de figurar en las alineaciones que los chicos subidos del filial.

el dni de berenguer

Nombre: Alejandro Berenguer Remiro.

Fecha nacimiento: 4 de julio de 1995, Barañain.

Demarcación: Juega habitualmente como extremo izquierdo, aunque también ha sido utilizado como mediapunta.

Trayectoria: Formado en la cantera de Osasuna, debutó en el primer equipo en 2014, pero no fue hasta la temporada 2016-17 cuando se asentó en Primera. Un año más tarde se marchó al Torino, que pagó 5,5 millones de euros por su traspaso.

Sus números: En las últimas tres temporadas en la Serie A, Berenguer ha jugado 84 partidos, con 9 goles y 8 asistencias.

Cláusula Anti-Athletic. Fue el primer jugador que emigró de Osasuna con una cláusula anti-Athletic. El club navarro se aseguraría 1,5 millones de euros por su traspaso, pero en Italia consideran que la medida es ilegal.