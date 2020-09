Garitano responde a Unai Núñez: "En mi vida le he dicho a un jugador que es tercer central"

Gaizka Garitano, técnico del Athletic, aseguró de manera tajante que "no es verdad" que le haya dicho a Unai Núñez o a sus representantes que el jugador vizcaino era el tercer central de la plantilla por detrás de Iñigo Martínez y Yeray Álvarez.

"No es verdad. En mi vida le he dicho a un jugador que es tercer central o cuarto centrocampista. Nunca hablo con los representantes y tampoco les conozco. No es verdad", recalcó el entrenador vizcaino, cuestionado sobre las declaraciones realizadas la pasada semana por Núñez.

Unai Núñez manifestó su deseo de salir cedido al considerar que necesita jugar "muchos minutos" y que "tanto el director deportivo -Rafa Alkorta- como el entrenador" le habían transmitido a él y sus agentes que "ahora mismo" era "el tercer central" de la plantilla.

Garitano, no obstante, señaló que, más que "lo que dicen", tiene en cuenta "lo que hacen en el campo" los futbolistas y, en ese sentido, destacó que Núñez "está bien" y será titular el domingo en Ipurua frente al Eibar relevando al lesionado Yeray.

"El año pasado jugó 25 partidos, que son muchos. Es muy buen central, confiamos en él, queremos que esté en el Athletic muchos años. Mañana va a jugar y esperemos que, como siempre, dé un buen rendimiento", dijo sobre Núñez.