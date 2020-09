Capa: "No hay que ser alarmistas, queda mucho y tenemos muy buen equipo"

El jugador del Athletic, Ander Capa, señaló sobre las críticas recibidas tras la derrota frente al Granada en la primera jornada de LaLiga que "no hay que ser alarmistas" porque aún "queda mucho" y disponen de un "muy buen equipo".



"El equipo está bien anímicamente y somos ambiciosos y optimistas. Por un partido no hay que sacar muchas conclusiones. Esto acaba de empezar y en años anteriores ya se ha visto que remamos todos en la misma dirección y que somos un buen equipo", subrayó el defensa en una rueda de prensa telemática.



Capa cree que ese alarmismo viene de "cuando lees o cuando te dicen", pero entiende que "no hay que darle tanto bombo" a esas críticas sino "apoyarse entre todos" porque de esta manera "las cosas irán bien siempre".









EIBAR-ATHLETIC

??? Mañana pasada por agua en Lezama.



?? Los leones siguen preparando el choque del domingo (14:00 h) ante la @SDEibar#AthleticClub ?? pic.twitter.com/ozKRIfwE0W — Athletic Club (@AthleticClub) September 25, 2020



BAJADA SALARIAL EN EL ATHLETIC

El lateral vizcaino, por otro lado, reconoció sobre el partido del domingo frente al Eibar que "siempre es bonito" regresar a Ipurua, donde jugó siete temporadas en el primer equipo, las cuatro últimas en LaLiga antes de su fichaje por el Athletic."Tengo muy buenos recuerdos. Siempre", señaló Capa, quien admitió haber sentido "envidia" al ver público en las gradas del Puskas Arena de Budapest en la final de la Supercopa de Europa que disputaron el jueves el Bayern de Múnich y el Sevilla.Cuestionado sobre la figura del entrenador eibartarra,, el jugador del Athletic subrayó que ha "tenido muchas alegrías" con él y que "solo" tiene "buenas palabras" para el técnico de Zaldibar."Él me cambió de posición.. He tenido algún rifirrafe con él, pero siempre bien. Es muy campechano, como un amigo en los entrenamientos y si tiene que decirte algo te lo va a decir, pero sin maldad", destacó sobre 'Mendi'.Acerca del rival, Capa señaló que siempre ve "bien" a un Eibar que "año tras año se está haciendo fuerte, con un buen bloque y que como club mejora cada temporada".Por último, el jugadorsalarial."No, en ningún momento", respondió antes de señalar que en el vestuario no han hablado sobre esa posibilidad y que únicamente se preocupan "del partido del domingo, que es lo más importante".