Raúl García: "El equipo confía plenamente en el míster"

Raúl García, que figura como uno de los capitanes del Athletic, actuó como tal en su comparecencia telemática de ayer ante los periodistas. No esquivó ningún tema el navarro, que habló de unidad en torno al club, con mención especial al entrenador, criticado por sus últimas declaraciones y alguna de las decisiones adoptadas en el encuentro de liga ante el Granada, el primero de la presente temporada. Lejos de avivar el fuego, Raúl aseguró que "el equipo confía plenamente en el míster". "Sabemos lo que ha hecho, lo que puede hacer y seguramente lo que va a hacer el día de mañana porque tenemos claro lo que hay. No ayuda, las cosas como son, que la gente cuestione no solo al entrenador, sino a jugadores, al club... Pero es el fútbol y está montado así. A nosotros lo único que nos queda es trabajar", agregró.

Cuestionado acerca de las palabras del técnico de Derio tras el choque ante el Granada, en las que entre otras cosas aseguró que su equipo no tiene "la pegada" del conjunto nazarí, Raúl García hizo autocrítica: "Hablo de mi caso. A mí no hace falta que me lo diga, tengo claro dónde fallo, tengo claro dónde puedo mejorar. Trabajo para ello. El fútbol es mi trabajo y tengo dedicación al 100%. Y al igual que yo, mis compañeros. Las cosas no son tan fáciles desde fuera. No solo el entrenador, cuando la prensa y la afición me han mandado mensajes de exigencia es un punto a favor de que sé que tengo margen de mejora y que tengo que seguir mejorando".

En este sentido, dijo asumir su "responsabilidad" por algunos lances del choque ante el Granada. "Asumo mi responsabilidad de no rematar, de no hacer buenos quizá todos los centros o jugadas, más o menos claras que se pudieron dar. Sabemos dónde están los errores y a partir de ahí tenemos que trabajar, ser conscientes de que siempre hemos sido un bloque muy sólido y a partir de ahí tenemos que pensar en positivo, como siempre hemos hecho".

En un acto de sinceridad, aseguró no entender a "la gente que no se ilusiona con un año nuevo". "Yo llevo muchos años en esto y cada año que empieza es una ilusión diferente. Está claro que todo el mundo quiere que las cosas salgan bien, que vaya todo rodado, y ahí es cuando la gente está en el carro, pero en el fútbol se tiene que estar sobre todo fuerte en el vestuario, que es lo importante para nosotros, y ahí lo estamos. A partir de ahí nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que la gente se ilusione y tenga lo que ha tenido siempre, ese orgullo por este equipo. Y el que no quiera aportar que se eche a un lado".

Raúl García, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, habló también sobre su renovación: "Os preocupa más a vosotros que a mí. La relación que tengo con el club es muy buena. Yo tengo bastante experiencia en el fútbol y no es lo mismo que una persona joven. No tengo obsesión con eso. Lo único que me entra en la cabeza es hacer las cosas bien. Cuando trabajas estás más cerca de los objetivos. Está claro que quiero seguir aquí, me encuentro bien para seguir y trabajo para ello, para que llegue un momento en el que sea sentarse y firmar, prácticamente. Entonces, tranquilidad".