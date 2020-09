Granada, un rival sin límite de edad para el Athletic

El Granada, sin el ariete Carlos Fernández en la plantilla, inicia el curso con Roberto Soldado y Jorge Molina como ilustres veteranos en la delantera

aL Granada no le importa lo que diga el DNI de sus futbolistas. La edad, lejos de ser un factor determinante, pasa a un segundo plano en un club que aúna juventud y experiencia. Lo comprobará esta misma tarde el Athletic en la puesta de largo de una temporada en la que los andaluces competirán en Europa por primera vez en su historia. Lo harán después de dejar sin billete continental el pasado curso al conjunto dirigido por Gaizka Garitano, con una plantilla que presenta varios cambios de calado respecto al ejercicio anterior. Llama la atención, por encima del resto de demarcaciones, la renovada imagen que proyectarán los nazaríes en su delantera. No hay rastro del andaluz Carlos Fernández, de vuelta al Sevilla tras finalizar su cesión en un equipo en el que se reivindicó en Primera División con 10 goles en 34 partidos. Para suplir su sensible ausencia, sin embargo, el Granada se movió con celeridad en el mercado en busca de gol. Y para firmarlo puso sus miras en el veterano Jorge Molina (Alcoy, 22-IV-1982), cuya incorporación no tardó en cerrar después de que el punta alicantino, a sus 38 años, rescindiera el contrato que le ataba al Getafe.

El movimiento tiene su miga, pues ahora mismo los dos delanteros que figuran en el plantel granadino suman en total 73 años. Los 35 restantes, no en vano, son los de Roberto Soldado (Valencia, 27-V-1985), formando ambos, con diferencia, la pareja de arietes más veterana en una liga en la que uno y otro aspiran a seguir goleando al calor de la experiencia que atesoran. Para el estreno liguero ante el Athletic se espera en el once inicial a Soldado, quien apunta a ejercer de entrada como única referencia ofensiva de un equipo en el que el valenciano ya dejó su huella la pasada temporada. Sus siete tantos en liga y cuatro en Copa reflejaron el notable estado de forma de un jugador que, pese a encarar los últimos años de su carrera como profesional, firmó en julio su renovación hasta el 30 de junio de 2021 con la misión de volver a poner su instinto goleador al servicio del Granada.

Con idéntico cometido ha aterrizado Jorge Molina en Los Cármenes, donde ha llegado como contraste el joven Alberto Soro procedente del Real Madrid, que también ha dado el visto bueno a la cesión por un año más del central Jesús Vallejo. El cotizado centrocampista Luis Milla, fichado del Tenerife, y el venezolano Yangel Herrera, quien cumplirá su segunda campaña a préstamo en el Granada, también han tenido protagonismo en el mercado estival de un club sin límite de edad.

"un plato fuerte"



En otro orden de cosas, en su rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde, Diego Martínez, que lamentó el tardío retraso del partido, definió al Athletic de Garitano como un rival "muy intenso". "Cuentan con jugadores con un valor diferencial, llevan mucho tiempo jugando juntos y viven mucho y bien en las segundas jugadas", agregó el técnico del Granada, quien subrayó que el encuentro ante los leones será "duro y difícil". "Tenemos un plato fuerte para empezar, porque hablamos de un equipo fuerte que vendrá con ganas de reivindicarse", concluyó Diego Martínez.