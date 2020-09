Muchos y muy variados recursos

El Athletic inicia en Granada el año I después de Aritz Aduriz, que es también el primero tras las salidas de Mikel San José y Beñat Etxebarria. En la plantilla que dirige Gaizka Garitano tampoco siguen Gorka Guruzeta y Andoni López, que han rescindido sus contratos pero sobre quienes el club se ha guardado una opción de recompra; Cristian Ganea, que se marchó al Aris de Salónica con la carta de libertad; ni Daniel Vivian, cedido al Mirandés de Segunda División en busca de los minutos de los que no iba a gozar en Bilbao. Así, a día de hoy, a la espera de que haya algún movimiento en el mercado y de que Rafa Alkorta pueda satisfacer los deseos del técnico, que ya declaró públicamente que le gustaría contar con algún refuerzo, son 28 los futbolistas que tiene Garitano a sus disposición. Una nómina de jugadores con perfiles para casi todos los gustos, pero que se antojan demasiados. Eso sí, el mercado cierra el 5 de octubre y aún hay tiempo para aligerar el plantel.



Una de las salidas se producirá, salvo cambió brusco de guion, en la portería. Conocida es la intención de Iago Herrerín de cambiar de aires y su adiós es cuestión de días. ¿Cuántos? Es una incógnita, pero todo van encaminado en esa dirección. No obstante, el bilbaino no ha disputado ni un solo minuto en los cuatro amistosos de esta atípica pretemporada. Quién más ha jugado ha sido Jokin Ezkieta, aunque parte como suplente de Unai Simón. El de Murgia únicamente pudo participar en el bolo ante la UD Logroñés debido a su convocatoria con la selección española absoluta, pero nada hace presagiar que no vaya a ser el guardameta titular en la presente campaña. Portero de presente y de futuro, aún no se vislumbra el techo de un arquero que renovó recientemente su contrato con el Athletic hasta 2025 y sin cláusula de rescisión. Llama poderosamente la atención la juventud de los dos porteros que tendrá Garitano a su disposición, ya que Simón tiene 23 años y Ezkieta, 24.

En la línea defensiva es donde menos novedades se contabilizan. Al margen de la ya citada salida de Vivian rumbo al Mirandés, el técnico de Derio tendrá a su disposición a la misma zaga titular en la que ha depositado su confianza en el año y medio largo que lleva al frente del banquillo rojiblanco. Con solo una competición a la vista hasta que en enero se dispute la Supercopa y arranque también la Copa, torneo que el Athletic iniciará en dieciseisavos de final, todo lo que no sea ver de inicio a los siguientes protagonistas: Ander Capa, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez y Yuri Berchiche, será una sorpresa. Alternativas hay y de ciertas garantías, pues para los laterales figuran los nombres de Óscar de Marcos, Mikel Balenziaga e Iñigo Lekue, mientras que Unai Núñez, que ya sabe desde tiempo atrás que el Athletic quiere renovarle, aunque él no ha dado aún una respuesta afirmativa al respecto, asoma como una más que válida alternativa a Iñigo y Yeray, como así lo ha demostrado desde su irrupción en el primer equipo de la mano de José Ángel Ziganda. Así, no se esperan muchas novedades en una línea sobre la que pivota el estilo futbolístico del técnico.

Donde si habrá noticias en forma de salidas y, tal y vez de llegadas, pues el nombre de Javi Martínez suena cada vez con más fuerza, es en el centro del campo. La medular es la parcela más poblada y donde Garitano cuenta con más alternativas, especialmente ahora que aún no ha decidido, o al menos no lo ha hecho público, qué sucede con Unai Vencedor y Oier Zarraga, dos de los cachorros que han realizado la pretemporada a sus órdenes. ¿Se quedan? ¿Saldrán cedidos? ¿Volverán al Bilbao Athletic y alternarán los entrenamientos con el filial y el primer equipo? Son las tres opciones que están sobre la mesa y que deberán concretarse en las próximas semanas. Ambos han ofrecido buenos detalles durante la pretemporada, aunque parece difícil que superen en el orden de preferencias del técnico a futbolistas como Dani García, Unai López, Mikel Vesga u Oihan Sancet, por citar a los cuatro que pueden actuar en el doble pivote. La posible llegada de Javi Martínez no haría sino dificultar aún más el salto de ambos, toda vez que, a excepción de Sancet, hasta la fecha Garitano no ha depositado su confianza de manera continuada en ningún otro chaval de la cantera. Otra de las incógnitas gira en torno a Peru Nolaskoain, de vuelta tras su cesión al Deportivo. El de Zumaia tiene en la polivalencia, ya que puede actuar tanto de central como de centrocampistas, su mejor baza, aunque su continuidad en el equipo más allá del 5 de octubre podría estar en el aire.

Alternativas en ataque



El técnico también tiene a su disposición un puñado de variantes para la media punta y los extremos. Raúl García, aunque no debería extrañar que jugara como delantero centro, Iker Muniain, el ya citado Sancet, o incluso Iñigo Vicente o Kenan Kodro pueden actuar en dicha demarcación, en la que el capitán debería asomar como la primera opción. En las bandas, la irrupción de Jon Morcillo ha sido una de las mejores noticias de la pretemporada, en la que ha aportado aire fresco al extremo zurdo con desborde, desparpajo y gol. Ahí también aspira a jugar Vicente, pero ambos deberán pugnar por el puesto con un Iñigo Córdoba lastrado por su positivo en covid-19. En el costado opuesto Iñaki Williams parte como titular siempre y cuando Garitano no le alinee en la punta de ataque, con Ibai Gómez, que sigue recuperándose de su fractura de clavícula, como una de las posibles alternativas. Tampoco se puede pasar por alto a De Marcos y Lekue, toda vez que el futuro de Gaizka Larrazabal apunta a una salida.



En la delantera, espoleado por los 15 goles que marcó en la última campaña, la presencia de Raúl García puede darse por segura en una temporada en la que Asier Villalibre debería contar con más minutos de los que dispuso el curso pasado. El de Gernika parece asomar por delante de Kodro en las quinielas, aunque al comienzo de la última campaña el búfalo comenzó un peldaño por detrás del internacional bosnio y consiguió darle la vuelta.

Variantes y alternativas válidas hay para todos los puestos. Ahora, tras campaña y media en el Athletic, a Garitano habrá que exigirle dar un paso al frente, como al equipo.