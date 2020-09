La defensa del Athletic, en el aire para Granada

Las numerosas bajas que ha padecido el Athletic durante la pretemporada han tenido un notable impacto en la línea defensiva, donde hasta tres futbolistas se han visto apartados del grupo por imperativo médico. Si su positivo en covid-19 impidió a Unai Núñez iniciar los entrenamientos hasta el pasado 28 de agosto, una lesión muscular mantuvo alejado del grupo a Iñigo Martínez hasta la pasada semana y los problemas de pubis han hecho lo propio con Yuri Berchiche hasta ayer mismo.

Ninguno de los tres ha podido participar en los dos primeros amistosos disputados por el Athletic en un verano en el que han visto frenada su puesta a punto. Sus forzadas ausencias, de hecho, impulsaron a Garitano a reclutar sobre la marcha a los cachorros Jon Sillero, Oier Luengo y Aitor Paredes, quienes tuvieron su correspondiente cuota de protagonismo en los envites ante la Unión Deportiva Logroñés y el Alavés. El conjunto gasteiztarra visitó el miércoles Lezama en una jornada en la que Iñigo Martínez, tras lesionarse por tercer verano consecutivo, en todos desde su fichaje por el Athletic, pudo trabajar con el resto de compañeros con la vista puesta en el estreno liguero del viernes de la próxima semana ante el Granada.

Con el objetivo de estar disponible en Los Cármenes se exprime a diario el central de Ondarroa, que podría tener sus primeros y últimos minutos de pretemporada mañana frente al Eibar. En caso de tener buenas sensaciones y completar los siguientes entrenamientos sin nuevos percances físicos, el central podría formar de inicio contra el Granada en un choque en el que aspira a estar también Núñez. El portugalujo, al igual que Iñigo Martínez, trabaja contrarreloj para estar a disposición de Garitano, con el valor añadido de haber conseguido entrar en la convocatoria para el amistoso de esta mañana en Oviedo.

Se espera que el central portugalujo, del mismo modo que Iñigo Córdoba y Mikel Vesga, tenga hoy sus primeros minutos estivales sin el riesgo, en su caso, de sufrir recaída alguna al haber estado apartado por orden del protocolo sanitario establecido para hacer frente a la propagación del coronavirus.



la banda izquierda



Con Ander Capa y Yeray Álvarez en perfectas condiciones para arrancar el curso entrante, la otra duda emerge en el lateral izquierdo, donde Berchiche también apurará los plazos para estar presente en Los Cármenes. No lo tendrá fácil el de Zarautz, quien comenzó a entrenarse ayer "poco a poco" con el resto del grupo, según informó el Athletic. Sin la posibilidad de participar en los amistosos, está en el aire si Garitano incluirá al exjugador del Paris Saint-Germain en la convocatoria para medirse al Granada en la primera jornada de liga.

En caso de no llegar a tiempo, el puesto de titular se lo jugarán Mikel Balenziaga e Iñigo Lekue, quien ha actuado a pierna cambiada en los dos primeros envites de la pretemporada. Lo ha hecho, además, formando línea defensiva con Capa y Yeray, por lo que no es descartable que el técnico se decante por el deustuarra si Berchiche no completa con éxito su particular puesta a punto de cara al arranque liguero.