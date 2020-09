Garitano: "Los jóvenes son el presente y el futuro"

Después de arrancar la pretemporada con derrota en la visita a la Unión Deportiva Logroñés (3-1) en un amistoso cuyo desarrollo dio por bueno Gaizka Garitano, el Athletic logró ayer su primer triunfo estival en una cita que volvió a dejar un buen sabor de boca al técnico rojiblanco. Con el valor añadido de la victoria por 2-1 ante un Alavés que encaró el encuentro con su teórico once titular en escena, mientras que los bilbainos posaron con amplia mayoría de meritorios, el entrenador derioztarra manifestó al término del choque que "estos partidos ante equipos buenos de Primera División son buenos entrenamientos que nos sirven mucho para coger un poco las ideas y ver gente, porque hemos vuelto a jugar con jugadores muy jóvenes".

"Estamos trabajando con dos grupos, el que lleva desde el principio y el que está entrenando aparte mañanas y tardes sin poder jugar de momento los partidos y estamos contentos con el trabajo que han realizado los que han jugado este partido en un día con mucho calor", agregó en declaraciones difundidas por el club un satisfecho Garitano, que tuvo buenas palabras, aunque ni mucho menos concluyentes, hacia los más jóvenes, sobre quienes apuntó que "más de la mitad de los jugadores que están jugando son chavales muy jóvenes del Bilbao Athletic, Basconia e incluso del juvenil y trabajan bien. Son el presente y el futuro del Athletic y todos quieren aprovechar su oportunidad". "Estamos justos de efectivos en el primer equipo y tenemos que ir recuperando poco a poco a todos los jugadores que están fuera, porque el inicio de la liga está ahí cerca y es bueno que no haya habido ninguna lesión durante el partido", agregó el entrenador rojiblanco.

LA VUELTA DE SANCET

Respecto a la incorporación a los entrenamientos de Oihan Sancet tras superar el covid-19, Garitano destacó que "va a tener que vivir en Lezama mañana y tarde, prácticamente, para intentar llegar quizás no al primer partido de liga, pero sí al tercero". No se espera al navarro, así las cosas, en el estreno liguero ante el Granada en Los Cármenes, donde el Athletic arrancará un nuevo curso cuyo calendario no entró a valorar Garitano, dado que "es el que es, nos ha tocado el Granada y prepararemos el partido para ir allí a intentar ganar. El año pasado empezamos contra el Barcelona, este contra el Granada y tenemos que estar preparados para cualquier partido".