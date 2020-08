El Athletic pone a la venta su segunda equipación para la nueva temporada

El Athletic pone desde hoy a la venta la equipación que usará como visitante durante la temporada 2020/21.

Inspirado en el camino que recorren los leones desde la cantera hasta el primer equipo, la camiseta, de color gris, incluye lineas rojas que van desde el dobladillo hasta el cuello de la equipación simbolizando la trayectoria de los cachorros hasta la primera plantilla.

Por su parte, el kit de portero llega en color verde con un gráfico abstracto agregado a las mangas.

Las franjas 2020/21 son parte de la campaña 'Born of the People' / 'Herritik sortu zinalako' de New Balance Football para Athletic, en reconocimiento a la identidad única del club.

Iñaki Williams, en representación de los canteranos de la primera plantilla, ha explicado: "Tengo muchas ganas de vestir la camiseta. Es genial tener una equipación como esta, que reconoce nuestro camino desde Lezama hasta jugar en San Mamés".

Por su parte, el director general de New Balance Football, Kenny McCallum, se ha referido así al lanzamiento de la equipación: "El compromiso del Athletic Club es preparar el talento local para el fútbol de élite. Nos inspiramos en ese ascenso a la cima para este diseño único y estamos entusiasmados de ver al equipo competir con esta camiseta".

Características técnicas



La camiseta de élite se ha desarrollado utilizando la innovadora tecnología Aerojaq, un tejido que ayuda a mantener a los jugadores frescos y secos desde el pitido inicial hasta el final de los partidos. También se incluye un sistema de ventilación Jacquard para promover una comodidad óptima en la camiseta de élite.

Los pantalones cortos, de ajuste atlético, ayudan a aumentar la estabilidad y completar el look. La construcción y la conformación del dobladillo de los pantalones cortos está diseñada para ayudar a aumentar el estiramiento y el movimiento rotacional / lateral.

Diseñados con áreas de amortiguación, las medias cuentan con una banda vertical y una plantilla de polipropileno zonal para ayudar a liberar la humedad del pie. La ventilación se proporciona a través de estructuras de malla Jacquard.