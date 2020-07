Garitano: "Debemos hacer un partido perfecto para ganar"

El Athletic afronta esta tarde ante el Real Madrid el partido "más difícil" de los cinco que le restan en su incesante búsqueda del billete continental, según destacó ayer Gaizka Garitano en su rueda de prensa previa al choque, en la que no tuvo reparos en señalar que el conjunto blanco es el "mejor equipo con diferencia" desde el regreso de la competición. "Están apretando bien arriba, organizados y muy fuertes atrás. Son los que menos goles han encajado en liga, han ganado todos los partidos desde que volvimos y ahí tenemos un reto en intentar ganarles; a ver si damos la sorpresa", apuntó el técnico rojiblanco, convencido de que "debemos hacer un partido perfecto para ganar, pero el optimismo siempre lo tenemos y seguro que vamos a pelearlo".

Cuestionado por el tipo de partido que conviene al Athletic, el derioztarra no ocultó sus intenciones al indicar que "ojalá sea un partido cerrado, porque tendremos más opciones. Jugando a los golpes contra ellos tendríamos el partido perdido, pero también tendremos que intentar hacerles daño, porque están mostrándose muy sólidos, tanto o más que nosotros". Garitano, no obstante, no pierde la fe en sus pupilos sea cual sea el adversario de turno, dado que "soy muy optimista y tenemos nuestras armas; hay mucha igualdad tras el parón y se puede dar cualquier resultado".

"Hemos trabajado fuerte estas semanas, los jugadores han sido muy responsables en la etapa que han estado en casa con las herramientas que les dimos y volvieron incluso mejor de lo que estaban", remarcó el de Derio en relación al apartado físico, otra de las claves para el partido de hoy, en el que la ausencia de público en San Mamés supone un hándicap. "Para nosotros es una putada", lanzó Garitano, quien admitió que "el otro día después de jugar en Valencia comentábamos lo que hubiera sido este partido con gente tal como estamos, porque San Mamés habría estado lleno y nos hubiera llevado en volandas haciéndolo todos juntos". "Aun así, sé que todo el mundo va a estar pendiente del partido, intentaremos dar un poco más de lo que tenemos incluso para poder ganar y a ver si podemos dar una alegría a la gente", deseó Garitano, consciente de que en las circunstancias actuales del campeonato "todas las semanas son decisivas, porque tenemos la obligación de seguir ganando para ir hacia arriba y sabemos que para meternos en Europa necesitaremos sumar bastantes puntos".

El técnico vizcaino, de hecho, "para nada" ve favorito al Athletic para hacerse con un pasaporte europeo de cara al próximo curso, pues "la Real está por encima y les veo bien". "Seguro que no somos los favoritos, aunque es verdad que estamos en la pelea, es un trabajo de dos semanas y debemos apretar fuerte, porque cada día nos jugamos todo, cada uno de los cinco partidos que nos quedan va a ser una final y no miramos la clasificación, sino al siguiente partido". "Ahora tenemos el más difícil y si lo sacamos adelante estaremos más cerca del objetivo", expuso Garitano, que también fue cuestionado por la falta de minutos de Ibai Gómez, quien "está entrenando muy bien y en cualquier momento puede entrar".

la gabarra



En cuanto a la restauración de la gabarra con vistas a poder celebrar en la ría el título de Copa, siempre cuando los leones superen a la Real Sociedad en una final que se mantiene sin fecha de celebración, el preparador rojiblanco admitió que "no estoy muy puesto en ello, pero me parece bien y es verdad que el presidente me lo dijo el pasado verano. Todo lo que haga el club me parece bien y yo me centro en intentar ganar este partido".