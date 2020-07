Las notas de Pako Ruiz: Raúl García al cuadrado

eL Athletic firmó uno de sus mejores partidos lejos de San Mamés en la era Garitano, en un encuentro de absoluto dominio del conjunto rojiblanco que empequeñeció a un Valencia en plena caída y en el que se exhibió Raúl García, autor de un doblete que rompió al cuadro che.

3 simón. Tuvo menos trabajo de lo esperado y lo poco que le llegó lo resolvió con solvencia, con mención especial a su intervención a los cinco minutos a disparo de Guedes. Dio seguridad en todo momento.

4 capa. El portugalujo asomó su perfil ofensivo y asumió una cuota alta de protagonismo por su costado derecho, en el que salió bien parado de su duelo con Guedes. Hizo valer su poderío físico, todo un seguro.

4 yeray. Se convirtió en todo un muro para el ataque valencianista, ya que sacó algunos balones con cierto riesgo para Unai Simón y secó prácticamente a Rodrigo, del que apenas hubo noticias.

3iñigo martínez. Volvió a evidenciar que está a un gran nivel, ya que mandó en casi todos los conceptos en su parcela. De despistó quizá en la marca de Maxi en un remate de cabeza de este en el segundo acto.

2berchiche. No estuvo tan fino como en partidos precedentes, probablemente porque no subió como es de costumbre y se dedicó más a que Ferran no progresara. Cometió pequeños despistes en el arranque.

2dani garcía. El de Zumarraga supo gestionar su terreno en el matiz táctico y pudo maniatar a Parejo, pero también se equivocó en dos pérdidas evitables que generaron sendas ocasiones del Valencia.

3unai lópez. No presumió del protagonismo de los dos partidos anteriores, aunque se dedicó a leer la letra pequeña en la medular, con acertadas decisiones a la hora de gestar el fútbol de creación.

3williams. Se dio una auténtica paliza en busca de desestabilizar con sus movimientos a los centrales locales. Dio una gran asistencia en el primer gol y generó peligro en otras dos llegadas.

3muniain. El capitán fue de menos a más y no desentonó en la poco habitual posición de interior derecho. Olió el error de Kondogbia que fabricó el 0-1 y sacó una versión interesante a la hora de presionar.

4córdoba. Fue otro de los rojiblancos que destacaron en un partido en el que le salieron muchas cosas. Pudo con Florenzi, probó el disparo y trabajó mucho en la faceta ofensiva. Está a un nivel alto.

-vesga. Se dejó ver en su media hora, con méritos en el juego en corto y en un par de aproximaciones al área local.

-villalibre. Careció de opciones de remate pese a que se fajó de lo lindo, sobre todo con Gabriel Paulista.

-sancet. Va creciendo y en sus pocos minutos asomó detalles meritorios en sus movimientos con balón.

-de marcos. Ejerció por delante de Capa con el que llegó a asociarse en una llegada.

-balenziaga. Su concurso quedó en una mera anécdota con el triunfo asegurado.