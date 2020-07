Garitano: "Hemos hecho la mitad del trabajo"

Satisfacción plena en Mestalla. Victoria, gol average particular ganado al Valencia y ascenso hasta la séptima posición a la espera de lo que haga la Real ante el Espanyol en Anoeta. No podía encontrar más motivos para la alegría Gaizka Garitano, quien calificó el choque de ayer como el mejor de la temporada fuera de casa y aseguró que el 50% del trabajo en la búsqueda del ansiado billete continental está hecho. "Son dos partes y hemos hecho la mitad del trabajo, porque primero teníamos que remontar puntos al haber perdido muchos con la Copa y ahora vamos a tener que seguir sumando de tres en tres, puesto que se van a necesitar muchos puntos para entrar en Europa y nos queda hacer la otra mitad", expuso el técnico rojiblanco, quien todavía no mira la clasificación, dado que "no hemos hecho nada y nos quedan cinco partidos importantes por delante".

"La clasificación se mira al final", puntualizó el derioztarra, que animó, eso sí, a confiar en los leones en la exigente pugna por Europa, pues "el equipo está muy fuerte, llevamos tiempo compitiendo muy bien, estamos en una buena dinámica y vamos a ver si nos da para acabar así la temporada". "No va a ser fácil, pero estamos metidos en la pelea y no podemos confiarnos ahora", agregó el entrenador del Athletic, quien remarcó, "orgulloso" de sus jugadores, que "lo seguimos teniendo difícil, pero tenemos que confiar en el equipo, porque no se rinde nunca y no tengo ninguna duda de que vamos a ir hasta el final". "Soy optimista por naturaleza y tengo mucha fe en estos jugadores", incidió el de Derio, sabedor de que el choque de ayer contra el Valencia era "de sí o sí" y para dar "un golpe en la mesa ganando en un campo grande".

Aun así, Garitano hizo hincapié en que "debemos ser cautos". Más, si cabe, atendiendo a la complejidad de los dos siguientes compromisos frente a Real Madrid y Sevilla, ambos en San Mamés, donde los leones tratarán de dar continuidad a una magnífica secuencia de resultados a la vuelta del parón que les ha metido de lleno en la lucha por Europa. "Los jugadores están con más confianza y eso se nota, pero es difícil defender tan bien como lo hacemos y tener también esa claridad en la combinación como en este partido, porque si la tuviéramos estaríamos peleando ahí arriba con Madrid y Barcelona", apuntó asimismo Garitano, que sorprendió a Voro con un 4-4-2 compuesto por una doble punta de lanza (Iñaki Williams y Raúl García) y con Iker Muniain escorado a la banda derecha, un plan diseñado a sabiendas de que el Valencia "toma algunos riesgos por dentro y les apretamos muy bien colocando arriba a Raúl con Williams para dejar a Muniain un poco más descansado en la banda; los jugadores han hecho un gran trabajo y la sensación que hemos dado, más allá de ganar, ha sido muy buena".

Mikel Vesga, suplente con minutos en Mestalla, manifestó tras la victoria ante el Valencia que "era muy importante ganar, nos ponemos séptimos y las sensaciones que tenemos en los últimos partidos son muy buenas". "Estábamos con ganas de volver a competir y de estar arriba tras el parón y lo estamos demostrando; los dos próximos partidos serán duros, pero en San Mamés", advirtió el centrocampista gasteiztarra, en forma al igual que el resto de sus compañeros tras el parón de liga.

