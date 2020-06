"Tocaban rotaciones. Venimos de tres partidos en seis días y los habituales estaban muy cansados. He dado oportunidad a más gente y estoy muy contento por todos ellos porque han demostrado que pueden jugar en cualquier momento", dijo Gaizka Garitano tras el encuentro de ayer. El técnico rojiblanco se mostró resignado, pero no por la derrota, sino por cómo se desarrolló esta, con un gol por la mínima, a trompicones y cuando el encuentro llegaba a su ocaso: "En el partido más difícil de la temporada, el Barça ha acabado perdiendo el tiempo y sacando en largo. Ellos tienen mucha calidad y en cualquier jugada te puede hacer gol, sabíamos que es muy difícil sacar algo de aquí".

Con todo, el entrenador del Athletic, que no quiso entrar a valorar los rifirrafes que tuvo con Setién a pie de campo, alabó el trabajo de los suyos, los menos habituales; aunque reconoció que el gran desgaste defensivo ha provocado que el equipo perdiera frescura en ataque: "Es muy difícil aguantarle al Barça 90 minutos y a partir del 60 nos ha costado llegar arriba. Es lógico por el trabajo tan grande que hemos hecho para que no nos generaran ocasiones. Estoy contento porque hemos venido aquí, hemos apretado y hemos arriesgado. La pena es que no hemos enganchado ningún robo arriba ni ninguno de los centros que hemos tenido para llevarnos el empate".

Sin embargo, lejos de anclarse en un punto que se marchó ahogado en la orilla, Garitano admitió estar pensando ya en el siguiente duelo, aquel que le enfrentará la Mallorca en San Mamés el sábado (14.00 horas): "Hoy les hemos dado aire a algunos futbolistas porque es necesario jugando cada tres días. Pero ya ha pasado el partido de hoy, el equipo ha hecho un gran trabajo, y ahora hay que mirar a los siguientes. Lo importante es recuperar".

Los halagos de Rakitic

Cuando parecía que el Athletic iba a rascar un punto en el Camp Nou, salió Ivan Rakitic para aguarle la fiesta. Sin embargo, a final del partido, el croata reconoció que el Barça comenzaba a inquietarse ante el buen hacer defensivo de los rojiblancos: "El Athletic lo ha hecho muy bien, ha defendido muy bien, se ha preocupado de que no hubiera espacios, lo que ha provocado que tuviéramos que mover la pelota más rápido y no ir siempre directos, a la primera". El centrocampista, que hizo anoche su primer tanto de la temporada, admitió que el encuentro "fue muy duro". "Ha sido una gran victoria porque el Athletic ha hecho que nos costara entrar en el partido", aseveró.

Regreso a la titularidad

De Marcos aún cree en europa

Cree que mereció el empate. "Hay que creer en Europa", dijo Óscar de Marcos, titular 23 jornadas después. El Athletic acababa de perder por la mínima, pero el lateral rojiblanco mostró su ambición: "Está complicado, aunque otros años hemos recortado distancias mayores y lo hemos conseguido. Hay que pensar que se puede". El alavés lamentó las ocasiones erradas por un Athletic que, en su opinión, mereció salir del Camp Nou con al menos un empate: "Nos ha faltado poco para rascar algo, el equipo ha estado bien aunque ellos han apretado en la segunda mitad. Un punto hubiera sido merecido por el esfuerzo, incluso Raúl García ha tenido una ocasión bastante clara, pero no ha habido suerte". Con todo, se marchó contento del césped blaugrana, un "estadio complicado" en el que completó los 90 minutos por primera vez esta temporada: "He tenido unos meses complicados, pero he vuelto en un campo en el que cualquiera querría jugar".